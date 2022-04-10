Експерт з Безпеки Асоціації саперів розказав, які міни залишають після себе росіяни

Така зброя заборонена, як негуманна Оттавською конвенцією 1997 року

На звільнених ЗСУ територіях російські окупанти залишили після себе різноманітні вибухонебезпечні предмети. Які саме, розповів експерт Асоціації саперів України Ігор Молодан розповів в інтерв'ю «Главкому».

За словами експерта, в Гостомелі, Бучі та Ірпені стали з'являтися протитранспортні та протипіхотні міни (у тому числі ПФМ-1 «Лепесток», яка заборонена як негуманна Оттавською конвенцією 1997 року). «Їх встановлювали, зокрема, на городах, де стояла рашистська техніка»,– сказав Молодан.

Експерт додав, що при виході з Київської та Чернігівської областей агресор масово застосовував розтяжки на гранатах. Зокрема, й найпростіше примітивне мінування – гранату Ф-1.

«У солдата в будь-якому випадку є в комплекті щонайменше дві гранати Ф-1. А може й більше – як на складі домовишся. Тож і Ф-1 ставили, і РГД-5. Для таких цілей якось байдуже – чи буде розліт уламків 15-20 метрів, чи 200»‚ – наголосив Молодан.

Раніше стало відомо, що росіяни в якийсь момент почали цілеспрямовано витрачати ресурси на оборонну зброю – міни.

Нагадаємо, очільник МВС Денис Монастирський повідомив, що окупанти залишали зазвичай вибухівку там, де вони ночували. Вони розставляли розтяжки на входах до будинків або території. Якщо під час грабування рашисти знаходили світлини поліцейських, рятувальників або військовослужбовців, обов’язково мінували помешкання. Вибухотехніки знаходиливибухівку під касками, прикріплені до дверей, у пральній машині, а також у автомобілях.



