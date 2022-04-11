Окупанти закинули в Харків міни сповільненої дії: рух в місті перекрито (фото)

Міни розкидані у дворах житлових двоповерхівок на самому проспекті Олександрівському

Рятувальники та поліція очепили квартал і намагаються змусити людей не виходити на вулицю

Російські загарбники сьогодні вночі дистанційно закинули на територію Харкова міни сповільненої дії, які можуть вибухнути у будь-який момент. Через що проспект Олександрівський перекритий між бульваром Богдана Хмельницького та вулицею Пожарського. Про це повідомляє «Суспільне. Харків».

«Близько 01:00 російські війська дистанційно закинули туди міни сповільненої дії. Боєприпаси на таймері і можуть вибухнути у будь-яку мить. Зараз рятувальники та поліція очепили квартал і намагаються змусити людей не виходити на вулицю, щоб убезпечити територію та почати розмінування», – йдеться в повідомленні.

Як інформують журналісти з місця подій, за пів години перебування на місці вони почули щонайменше три вибухи.

«Снаряди вибухають хаотично, проте люди все одно намагаються вийти на вулицю. Міни розкидані у дворах житлових двоповерхівок на самому проспекті Олександрівському», – розповіли в ЗМІ.

Нагадаємо, на Луганщині ЗСУ знищили склад із боєкомплектом біля окупованого росіянами населеного пункту.