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    Події в Україні

    Окупанти закинули в Харків міни сповільненої дії: рух в місті перекрито (фото)

    Міни розкидані у дворах житлових двоповерхівок на самому проспекті Олександрівському - Окупанти закинули в Харків міни сповільненої дії: рух в місті перекрито (фото)
    Міни розкидані у дворах житлових двоповерхівок на самому проспекті Олександрівському
    Суспільне

    Рятувальники та поліція очепили квартал і намагаються змусити людей не виходити на вулицю

    Російські загарбники сьогодні вночі дистанційно закинули на територію Харкова міни сповільненої дії, які можуть вибухнути у будь-який момент. Через що проспект Олександрівський перекритий між бульваром Богдана Хмельницького та вулицею Пожарського. Про це повідомляє «Суспільне. Харків».

    «Близько 01:00 російські війська дистанційно закинули туди міни сповільненої дії. Боєприпаси на таймері і можуть вибухнути у будь-яку мить. Зараз рятувальники та поліція очепили квартал і намагаються змусити людей не виходити на вулицю, щоб убезпечити територію та почати розмінування», – йдеться в повідомленні.

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    Окупанти закинули в Харків міни сповільненої дії: рух в місті перекрито (фото)
    Окупанти закинули в Харків міни сповільненої дії: рух в місті перекрито (фото)
    Окупанти закинули в Харків міни сповільненої дії: рух в місті перекрито (фото)
    Окупанти закинули в Харків міни сповільненої дії: рух в місті перекрито (фото)
    Окупанти закинули в Харків міни сповільненої дії: рух в місті перекрито (фото)

    Як інформують журналісти з місця подій, за пів години перебування на місці вони почули щонайменше три вибухи.

    «Снаряди вибухають хаотично, проте люди все одно намагаються вийти на вулицю. Міни розкидані у дворах житлових двоповерхівок на самому проспекті Олександрівському», – розповіли в ЗМІ.

    Нагадаємо, на Луганщині ЗСУ знищили склад із боєкомплектом біля окупованого росіянами населеного пункту.

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    Теги: Харків росія окупанти війна бомбардування Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти закинули в Харків міни сповільненої дії: рух в місті перекрито (фото)