  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Міни, спалена техніка й трупи. Що зараз коїться у передмістях Києва (фото)

    Передмістя Києва після російської окупації стали схожі на кадри з фільму жахів - Міни, спалена техніка й трупи. Що зараз коїться у передмістях Києва (фото)
    Передмістя Києва після російської окупації стали схожі на кадри з фільму жахів
    фото: КМДА / Facebook

    Вибухотехніки, комунальники та волонтери роблять усе можливе, щоб невдовзі вцілілі мешканці змогли повернутися до своїх домівок

    На звільнених від окупантів передмістях Києва працюють фахівці, аби мирні мешканці, які змушені були покинути домівки, змогли повернутися додому. Про це повідомили представники Київської міської державної адміністрації на сторінці у Facebook.

    Зараз у Бучі, Гостомелі, Ірпені та інших містах-супутниках столиці працюють вибухотехніки ДСНС. Вони очищають території, будинки та інфраструктурні об'єкти від боєприпасів.

    Тому в кількох районах області до 06:00 7 квітня діє посилена комендантська година.

    Очевидці кажуть, що цілі вулиці містечок, населені пункти. Навіть самі містяни на фото не впізнають звичні дороги, якими в мирний час щодня їздили на роботу до столиці.

    Також у передмістях Києва залишається ще багато тіл загиблих. Дуже часто трапляються спалені трупи.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Міни, спалена техніка й трупи. Що зараз коїться у передмістях Києва (фото)
    Міни, спалена техніка й трупи. Що зараз коїться у передмістях Києва (фото)
    Міни, спалена техніка й трупи. Що зараз коїться у передмістях Києва (фото)
    Міни, спалена техніка й трупи. Що зараз коїться у передмістях Києва (фото)
    Міни, спалена техніка й трупи. Що зараз коїться у передмістях Києва (фото)
    Міни, спалена техніка й трупи. Що зараз коїться у передмістях Києва (фото)
    Міни, спалена техніка й трупи. Що зараз коїться у передмістях Києва (фото)
    фото: КМДА / Facebook

    Нагадаємо, дещо раніше нардепка Ірина Геращенко показала трасу на селище Іванків, яке місяць було окуповане рашистами.

    Попри те, що російські окупанти відступили з території Іванкова та навколишніх сіл, ситуація там залишається небезпечною. Ті дороги до селища, які залишилися неушкодженими, всіяні мінами та металобрухтом.


    Теги: росія окупанти Київ ДСНС дороги війна Україна КМДА окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Міни, спалена техніка й трупи. Що зараз коїться у передмістях Києва (фото)