За час війни окупант не виграв жодного прямого зіткнення з українською армією – офіс Зеленського

Вже близько З0 тисяч російських солдатів було вбито та поранено в Україні

За 12 днів війни російський загарбник не виграв жодного прямого зіткнення з українською армією. Про це повідомив радник керівника офісу президента Олексій Арестович в ефірі телемарафону українських каналів.

Він розповів, що, наприклад, під Сумщиною було розгромлено елітну четверту танкову дивізію першої танкової армії Росії. І це зробили територіальна оборона, місцеві селяни і Збройні сили України.

При цьому Арестович зауважив, що під Волновахою на Донеччині, ворог здійснив прорив лише за рахунок кількісної переваги (у 8-12 разів) та артилерії. Водночас українські військові там продовжують тримати рубежі.

«Росіяни дуже далекі до масованих бомбардувань або штурмів. За останню добу вони майже нікуди не просунулися. Вони навіть за десять днів не змогли пройти маленькі міста Буча та Гостомель під Києвом. Натомість сьогодні Збройні сили України звільнили від окупантів місто Чугуїв на Харківщині», – сказав він.

Арестович також звернув увагу на те, що більше доби з території Росії та Білорусії не перекидаються військові до України.

«Їх просто нема. 70% російської армії в Україні. Зараз відбувається маневрування сил і засобів, які раніше вторглися до нас», – заявив він.

Радник керівника офісу президента додав, що в Україну зайшло близько180 тис. російських солдатів з них 30 тис. було вбито та поранено в Україні.

Нагадаємо, в Україні триває 12 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.