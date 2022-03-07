Рятувальники розповіли, що найважливіше потрібно мати в укриттях

Найпростіші укриття можна обладнати додатковими інструментами та інвентарем

Найпростіші укриття повинні забезпечувати можливість безперервного перебування в них населення протягом 48 годин

Рятувальники повідомили українцям, що обов’язково потрібно мати в укриттях. Про це йдеться на сторінці ДСНС України у Facebook.

Найпростіші укриття повинні забезпечувати можливість, безперервного перебування в них населення, впродовж не менше 48 годин.

Найпростіші укриття забезпечуються:

місцями для сидіння (лежання) – лавками, нарами, стільцями, ліжками тощо;

ємностями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну особу, яка підлягає укриттю) та технічною водою (за відсутності централізованого водопостачання);

контейнерами для зберігання продуктів харчування;

виносними баками, що щільно закриваються, для нечистот (у будівлях та спорудах без каналізації);

резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями, свічками, гасовими лампами тощо);

первинними засобами пожежогасіння (відповідно до встановлених норм для приміщень відповідного функціонального призначення);

засобами надання медичної допомоги;

засобами зв’язку і оповіщення (телефоном, радіоприймачем);

шанцевим інструментом (лопатами штиковими та совковими, ломами, сокирами, пилками-ножівками по дереву, по металу тощо).

За змоги найпростіші укриття забезпечуються додатковим обладнанням, інструментами та інвентарем відповідно до норм, установлених для захисних споруд.

Додамо, що раніше Національна поліція розповідала, як діяти, якщо укриття далеко, а сховатися треба. Організувати безпечне місце можна у себе вдома, розповіли правоохоронці.

Нагадаємо, що триває дванадцята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує наступальну операцію проти України.