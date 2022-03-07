Гуманітарні коридори. Верещук розказала про цинічну пропозицію Росії (відео)

Вчора опівночі український уряд отримав пропозицію із Москви

Росіяни пропонують евакуювати людей з Києва, околиць столиці, Сум та Харкова до Росії. Такі ідею вони виснули начебто на прохання президента Макрона, який звернувся до Путіна. «Це неприйнятна пропозиція» – зазначила віце-прем’єрка.

Україна, в свою чергу, пропонує створити гуманітарні коридори, аби вивезти людей у безпечні райони України. Верещук перерахувала точні маршрути з гарячих точок. Ці пропозиції направлені росіянам. «Посим безотлагательно подтвердить РФ открытие этих коридоров», – зазначено у листі українського уряду. Ми вамагаємо не маніпулювати довірою світових лідерів, керівників Франції, Туриччини, Китаю, і відкрити гуманітарні коридори і встановити режим припинення вогню.

Як раніше повідомлялося, Міністерство оборони країни-агресора запевняє, що відкриває «гуманітарні коридори» з України у Білорусь та РФ, а також оголошує режим тиші з 10:00 (з 9:00 за Києвом) 7 березня. Нагадаємо, міський голова Херсона Ігор Колихаєв просить допомоги з організацією «зеленого коридору» для містян.