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    Події в Україні

    Гуманітарні коридори. Верещук розказала про цинічну пропозицію Росії (відео)

    Україна пропонує створити гуманітарні коридори, аби вивезти людей у безпечні райони України - Гуманітарні коридори. Верещук розказала про цинічну пропозицію Росії (відео)
    Україна пропонує створити гуманітарні коридори, аби вивезти людей у безпечні райони України
    фото: fakty.com.ua

    Вчора опівночі український уряд отримав пропозицію із Москви

    Росіяни пропонують евакуювати людей з Києва, околиць столиці, Сум та Харкова до Росії. Такі ідею вони виснули начебто на прохання президента Макрона, який звернувся до Путіна. «Це неприйнятна пропозиція» – зазначила віце-прем’єрка.

    Україна, в свою чергу, пропонує створити гуманітарні коридори, аби вивезти людей у безпечні райони України. Верещук перерахувала точні маршрути з гарячих точок. Ці пропозиції направлені росіянам. «Посим безотлагательно подтвердить РФ открытие этих коридоров», – зазначено у листі українського уряду. Ми вамагаємо не маніпулювати довірою світових лідерів, керівників Франції, Туриччини, Китаю, і відкрити гуманітарні коридори і встановити режим припинення вогню.

    Як раніше повідомлялося, Міністерство оборони країни-агресора запевняє, що відкриває «гуманітарні коридори» з України у Білорусь та РФ, а також оголошує режим тиші з 10:00 (з 9:00 за Києвом) 7 березня. Нагадаємо, міський голова Херсона Ігор Колихаєв просить допомоги з організацією «зеленого коридору» для містян.

    Теги: Білорусь війна гуманітарна допомога Україна #stoprussia
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    Гуманітарні коридори. Верещук розказала про цинічну пропозицію Росії (відео)