За день російські бойовики на Донбасі вісім разів відкривали вогонь



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Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає

Сьогодні, 20 квітня, від початку доби збройні формування Російської Федерації на Добасі 7 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 та 82 мм. Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

Ворог також вів вогонь по позиціях наших підрозділів з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Так, противник обстріляв позиції наших підрозділів:

з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів – в районі села Павлопіль;

з мінометів калібру 82 мм та озброєння бойових машин піхоти – в районі населеного пункту Опитне;

двічі з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Авдіївка;

двічі з станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Піски;

з великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту Гнутове.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації українські підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомлялося, у п’ятницю, 19 квітня, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.