  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    За день російські бойовики на Донбасі вісім разів відкривали вогонь

    • Розсилка
    За день російські бойовики на Донбасі вісім разів відкривали вогонь

    Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає

    Сьогодні, 20 квітня, від початку доби збройні формування Російської Федерації на Добасі 7 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 та 82 мм. Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

    Ворог також вів вогонь по позиціях наших підрозділів з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Так, противник обстріляв позиції наших підрозділів:

    • з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів – в районі села Павлопіль;
    • з мінометів калібру 82 мм та озброєння бойових машин піхоти – в районі населеного пункту Опитне;
    • двічі з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Авдіївка;
    • двічі з станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Піски;
    • з великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту Гнутове.

    Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації українські підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

    Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

    Як повідомлялося, у п’ятницю, 19 квітня, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

    Читайте також
    бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ