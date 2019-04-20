За день російські бойовики на Донбасі вісім разів відкривали вогонь
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Розсилка
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає
Сьогодні, 20 квітня, від початку доби збройні формування Російської Федерації на Добасі 7 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 та 82 мм. Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.
Ворог також вів вогонь по позиціях наших підрозділів з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Так, противник обстріляв позиції наших підрозділів:
- з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів – в районі села Павлопіль;
- з мінометів калібру 82 мм та озброєння бойових машин піхоти – в районі населеного пункту Опитне;
- двічі з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Авдіївка;
- двічі з станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Піски;
- з великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту Гнутове.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації українські підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
Як повідомлялося, у п’ятницю, 19 квітня, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.