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    За добу на Донбасі зафіксовано один ворожий обстріл з гранатомета

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    <p>У штабі запевнили, що ситуація у районі проведення операції Об&rsquo;єднаних сил залишається цілком контрольованою українськими захисниками</p> - За добу на Донбасі зафіксовано один ворожий обстріл з гранатомета

    У штабі запевнили, що ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається цілком контрольованою українськими захисниками

    Бойовики відкрили вогонь поблизу Мар'їнки

    Минулої доби, 2 вересня, на Донбасі зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

    «Неприцільним пострілом з підствольного гранатомета противник намагався спровокувати наших воїнів на ділянці фронту поблизу Мар’їнки. Військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат внаслідок ворожого пострілу немає», – зазначили у штабі.

    Від початку поточної доби, 3 вересня, у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано.

    «Режим тиші зберігається повною мірою. Втім захисники України не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника», – йдеться у звіті.

    У штабі запевнили, що ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається цілком контрольованою українськими захисниками.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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