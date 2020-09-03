За добу на Донбасі зафіксовано один ворожий обстріл з гранатомета



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У штабі запевнили, що ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається цілком контрольованою українськими захисниками

Бойовики відкрили вогонь поблизу Мар'їнки

Минулої доби, 2 вересня, на Донбасі зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

«Неприцільним пострілом з підствольного гранатомета противник намагався спровокувати наших воїнів на ділянці фронту поблизу Мар’їнки. Військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат внаслідок ворожого пострілу немає», – зазначили у штабі.

Від початку поточної доби, 3 вересня, у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано.

«Режим тиші зберігається повною мірою. Втім захисники України не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника», – йдеться у звіті.

У штабі запевнили, що ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається цілком контрольованою українськими захисниками.