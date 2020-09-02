Окупанти відмовляються узгоджувати списки на обмін, – Казанський



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Росія шантажує Україну обміном полонених

Українська сторона намагалася апелювати до гуманності, проте марно

Робота гуманітарної та політичної підгруп Тристоронної контактної групи у Мінську повністю заблоковані.

Про це повідомив член політичної підгрупи ТКГ Денис Казанський.

За його словами, російська сторона взагалі відмовляється що-небудь обговорювати до тих пір, поки український парламент не скасує свою постанову про проведення чергових місцевих виборів.

«Шантажують найважливішим – обміном полонених. Відмовляються навіть погоджувати списки», – написав Казанський у Facebook.

Він додав, що «українська сторона намагалася апелювати до гуманності».

«Адже відмовою від обміну бойовики прирікають на страждання не тільки українських полонених, але і своїх власних, які знаходяться в українських в'язницях. Але ці заклики ніякої дії не справили, так як, по всій видимості, полонені бойовики для росіян не представляють ніякої цінності. Набагато важливіше провокувати скандал через документа, який взагалі не має відношення до ОРДЛО і стосується лише виборів на підконтрольній території», – додав член ТКГ.

Казанський також заявив, що Леоніда Кравчука «сьогодні було прямо не впізнати – повна протилежність тому образу, який ми спостерігаємо в публічному спілкуванні».

«З Гризловим (представником РФ, – ред) він спілкувався досить жорстко, і в підсумку довів російського представника до припадку. Ніколи раніше не бачив Гризлова в такому стані –той від злості навіть від відеозв'язку відключався», – заявив Казанський.

До слова, заступник голови ТКГ Фокін заявив, що виступає за особливий статус всього Донбасу і загальну амністію.

Натомість Офіс президента відмежувався від скандальних заяв Фокіна. Голова Офісу президента Андрій Єрмак, зокрема, заявив, що окремі заяви заступника керівника української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Вітольда Фокіна не відображають офіційної позиції України.

Також голова Верховної Ради Дмитро Разумков розкритикував пропозицію Фокіна амністувати бойовиків ОРДЛО.

Після цього Фокін заявив, що його критикують «заслані козачки».

Також колишній секретар РНБО Олександр Турчинов пояснив, чому Фокін і Кравчук мають бути негайно відкликані з ТКГ.