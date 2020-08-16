За два тижні в Україні потонули щонайменше 90 осіб



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Рятувальники закликають людей дотримуватися правил безпеки на воді

Точну цифру загиблих на воді рятувальники наразі не називають

Від початку серпня на водних об’єктах України загинуло вже понад 90 осіб.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«За оперативними даними, на водних об’єктах України від початку серпня загинуло вже понад 90 осіб», - йдеться в повідомленні.