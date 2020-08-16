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    За два тижні в Україні потонули щонайменше 90 осіб

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    <span>Рятувальники закликають людей дотримуватися правил безпеки на воді&nbsp;</span> - За два тижні в Україні потонули щонайменше 90 осіб
    Рятувальники закликають людей дотримуватися правил безпеки на воді 

    Точну цифру загиблих на воді рятувальники наразі не називають

    Від початку серпня на водних об’єктах України загинуло вже понад 90 осіб.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «За оперативними даними, на водних об’єктах України від початку серпня загинуло вже понад 90 осіб», - йдеться в повідомленні.

    У зв’язку з цим рятувальники вкотре закликають українців неухильно дотримуватися правил безпечної поведінки та пам’ятати, що під час відпочинку біля водойм заборонено:
    • купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання;
    • вилазити на попереджувальні знаки, буї;
    • стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень, не призначених для цього;
    • купатися наодинці;
    • використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання;
    • вживати спиртні напої до та під час купання;
    • підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;
    • купання дітей без супроводу дорослих.
    Зазначимо, що у липні в Україні на водоймах загинули понад 200 осіб.

    Нагадаємо, минулого тижня у містечку Берегово, що на Закарпатті, сталась трагедія. Потонув чотирирічний хлопчик, який допомагав мамі мити килим в озері.

     

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