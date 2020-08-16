За два тижні в Україні потонули щонайменше 90 осіб
Рятувальники закликають людей дотримуватися правил безпеки на воді
Точну цифру загиблих на воді рятувальники наразі не називають
Від початку серпня на водних об’єктах України загинуло вже понад 90 осіб.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
«За оперативними даними, на водних об’єктах України від початку серпня загинуло вже понад 90 осіб», - йдеться в повідомленні.
- купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання;
- вилазити на попереджувальні знаки, буї;
- стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень, не призначених для цього;
- купатися наодинці;
- використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання;
- вживати спиртні напої до та під час купання;
- підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;
- купання дітей без супроводу дорослих.