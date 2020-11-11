За хабар полісмену суд відправив депутата Полтавської облради у в’язницю

Депутат отримав вирок: 4 роки і 6 місяців тюрми за хабар правоохоронцю

Вищий антикорупційний суд призначив 4,5 роки ув’язнення депутату Полтавської обласної ради екс-директору «Полтавафарм» Валерію Прядку та його колишньому заступнику Руслану Гнєздову за хабар поліцейському.

Отже, 10 листопада колегія суддів Вищого антикорупційного суду провела засідання по справі екс-начальника КП «Полтавафарм» та чинного депутата Полтавської облради Валерія Прядка та його колишнього заступника Руслана Гнєздова. Їх звинуватили у спробі дати хабар співробітнику поліції. Видання «Полтавщина» у деталях нагадало історію цієї справи.

Подія трапилася у 2017 році. «Полтавафарм» — обласне комунальне підприємство, яке торгує медикаментами через мережу своїх аптек. У тому числі, підприємство торгує медикаментами, які містять психотропні речовини. Щоби продавати психотропні або наркотичні речовини, медичне підприємство повинно отримати ліцензію від Міністерства охорони здоров’я. Також фармацевтам потрібно було отримати дозвіл поліції на використання об’єктів і приміщень. Правоохоронці повинні перевірити: чи належним чином зберігаються наркотичні препарати, щоб їх не можна було викрасти. Всього у «Полтавафарм» було 34 точки, де були наркотичні речовини. Дозвіл видається на 5 років і у 2017 році його потрібно було оновити.

27 квітня 2017 року «Полтавафарм» направило листа до Головного управління поліції у Полтавській області з проханням провести огляд аптек та складів. За десять днів поліція мала перевірити документи і аптеки, після чого або надати дозвіл, або відмовити. Через канцелярські проблеми лист надійшов в управління тільки 12 травня. Правоохоронці повідомили підприємству, що не вистачає довіреностей на представників «Полтавафарм», які будуть їздити із поліцейськими і приймати акти перевірки.

19 травня 2017 року троє представників «Полтавафарм» — Гнєздов, Смірнов і Гриценко — поїхали до ГУНП, щоб вирішити ситуацію. Поліцейський Леонід Горяєв повідомив, що зараз працює тільки один оперативник, також немає автомобіля. З цієї причини будуть затримки під час перевірки. Руслан Гнєздов відвів поліцейського для розмови й запропонував матеріальну допомогу, щоб пришвидшити процес.

В той день поліцейський пішов до свого керівника і розповів про ситуацію. Він сприйняв слова Гнєздова, як пропозицію дати хабар, тому написав про це рапорт. 20 травня було зареєстровано кримінальне провадження, за намагання дати хабар. Розпочалися оперативні дії.

24 травня 2017 року, близько 16 години, Горяєв приїхав в головний офіс «Полтавафарму». Він поспілкувався із керівником підприємства Валерієм Прядком і його заступником Русланом Гнєздовим. Спочатку обговорили, як буде проходити обстеження аптек. Поліцейський сказав, що потрібно дати машину і людей, бо їх не вистачає.

«В кінці розмови Прядко мені повідомив, що 1 тис. грн за об’єкт і ще 1 тис. грн дасть зверху. Загалом 35 тис. грн», — розповів поліцейський Горяєв на суді.

25 травня 2017 Гнєздов прийшов із грошима прямо в Управління обласної поліції, де його і затримали. Він хотів передати поліцейському першу частину хабара. Потім затримали і Валерія Прядка. Їх обвинуватили у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Затримання Руслана Гнєздова

Валерій Прядко вважає цю історію провокацією на хабар. На його думку, поліція затягувала розгляд звернення. Поки лист «гуляв» канцелярією поліції, хворим потрібні були відповідні медикаменти. Кінцевим терміном розгляду листа — мало бути 7 травня.

Самі обвинувачені підозрюють, що дана ситуація могла бути підлаштована конкурентами.

Спочатку справу розглядав Октябрський районний суд. Після створення восени 2019 Вищого антикорупційного суд України, справу передали у цю установу.

Цікаво, що за цей час ВАКС встиг розглянути дві корупційні справи із Полтавщини. Валерія Прядка та екс-депутата Полтавської облради Юрія Лебедина, якого звинуватили у невнесенні 50 млн грн в декларацію. Проти останнього ВАКС закрив справу.

Отже, 11 листопада ВАКС призначив обвинуваченим покарання у вигляді позбавлення волі строком 4 роки 6 місяців Валерію Прядку та Руслану Гнєздову. Вони мають 30 днів на те, щоб подати апеляцію. Валерій Прядко на телефонні дзвінки не відповідає, наближені до нього люди повідомили, що обов’язково буде подана апеляція.

Можна припустити, що Валерій Прядко взагалі не розраховував на такий суворий вирок суду. Він був кандидатом в депутати до Полтавської міськради і йшов другим у списку партії СДП.

Олександр Біленький та Олег Синєгубов дарують Валерію Прядку годинник обласної ради, 28 серпня 2020 року

В кінці цього літа він отримав подарунковий годинник із рук голови Полтавської обласної ради Олександра Біленького і голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова за плідну депутатську роботу та активну громадську позицію.