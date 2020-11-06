Обирати суддів КСУ треба після перевірки на доброчесність за допомоги Ради міжнародних експертів – Порошенко

Порошенко закликав застосувати під час призначення нових суддів Конституційного суду процедуру, яка була застосована під час конкурсу до Верховного суду України

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко закликав застосувати під час призначення нових суддів Конституційного суду процедуру, яка була застосована під час конкурсу до Верховного суду України. Порошенко повідомив, що відповідний законопроєкт вже внесений до парламенту. На його переконання, це дозволить відновити довіру і до КСУ, і до України загалом.

«Я перш за все хочу привітати весь зал, всю Верховну Раду України з дуже важливою перемогою. Перемогою, коли ми не дали знищити Конституцію, коли ми не дали узурпувати владу, коли ми не дали без будь-яких конституційних повноважень пану Зеленському привести 100% своїх людей, зруйнувавши конституційну юрисдикцію, Конституційний суд. Дуже важливо, що представники всіх фракцій, розуміючи важливість цієї позиції, об’єдналися і зберегли Україну. Я дякую вам за це», – сказав Порошенко з трибуни парламенту.

«Ми всі чули звернення Зеленського і монобільшості про те, що процедура призначення суддів КСУ буде кардинально змінена, змінена через механізм залучення іноземних радників, через залучення Громадської ради доброчесності для того, щоб додатково до професійних знань – так само, як ми це зробили при формуванні Вищого Антикорупційного суду, – ми мали гарантований механізм не потрапляння сумнівних особистостей до КСУ», – наголосив Порошенко.

«Ми запропонували, що зараз у парламенті є дві вакансії, ми маємо сформувати зміни до законодавства, і сьогодні я дякую тим народним депутатам з фракції, які підписалися. Для того, щоб комісія по Раді доброчесності за участю міжнародних радників взяла на себе функцію допомоги і президенту, і вищій суддівській владі, і Верховній Раді для того, щоб кожна кандидатура пройшла перевірку на доброчесність, відновивши довіру до України і до української Конституції в усьому світі», – наголошує Порошенко.

«В мене прохання зараз конкурс скасувати, поставити закон, який сьогодні зареєстрований, на голосування, сформувати процедуру, коли ми залучаємо комісію по доброчесності до призначення суддів КСУ, і після цього повернутися до призначення можливо цих достойних людей. Це допоможе їм бути в Конституційному суді України нової якості», – переконаний п’ятий президент.

«Європейська солідарність» внесла до Верховної Ради проєкт закону України 4339 «Про внесення зміни до статті 12 закону України «Про Конституційний суд України» (щодо вдосконалення конкурсних засад відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України)». Відповідно до законопроекту, у встановленні відповідності кандидатів на посади суддів Конституційного суду України критеріям доброчесності беруть участь члени Громадської ради міжнародних експертів, утвореної відповідно до закону «Про Вищий антикорупційний суд».

До слова, 6 листопада у Національному антикорупційному бюро України заявили про ризик знищення будь-якого антикорупційного органу і зажадали негайно врегулювати ситуацію, яка склалася через рішення Конституційного суду.

Варто додати, що сьогодні під час пленарного засідання Верховна Рада планувала призначити двох суддів Конституційного суду за своєю квотою. Згодом стало відомо, що Рада провалила призначення двох суддів КСУ.

Разом з тим необхідно вирішити, чи залишаться на посадах чинні судді Конституційного суду. 4 листопада «Слуги народу» передали до КСУ заяву з вимогою про відставку 11 суддів.

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