ВАКС знову не зміг обрати запобіжний захід голові Окружного адмінсуду Вовку

Вовк і його заступник не прийшли на засідання суду

Вищий антикорупційний суд знову не зміг обрати запобіжний захід голові Окружного адмінсуду Павлу Вовку і його заступнику через те, що вони не прийшли на засідання.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Засідання перенесли на 12 листопада.

«Голова Окружного адміністративного суду Києва та його заступник в черговий раз не з’явилися до Вищого антикорупційного суду на судове засідання для обрання запобіжних заходів. Слідчий суддя ВАКС постановив відкласти розгляд зазначених клопотань на 12 листопада 2020 року об 11:30 та 13:00», – йдеться у повідомленні.

У вівторок, 3 листопада, Павло Вовк заявив, що перебуває на лікарняному з Covid–19. Цього дня Національне антикорупційне бюро вдруге оголосило його в розшук через те, що суддя «систематично ігнорує повістки» і не з'являється на допити.

Як повідомлялося 12 жовтня, НАБУ викликає на допит Вовка та ще трьох суддів Окружного адмінсуду.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк, його заступник, інші судді та адвокати проходять у справі про так звані «плівки Вовка».

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро України повідомило про оголошення в розшук сімох осіб, підозрюваних у спробі захоплення державної влади. Серед них голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк, його заступник Володимир Келеберда, троє суддів цього ж суду і двоє колишніх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Як повідомляв «Главком», 17 липня у НАБУ підтвердили вручення підозри голові Окружного адмінсуду Павлу Вовку. Того ж дня на Youtube–каналі Національного антикорупційного бюро заявилися записи розмов з голосом, схожим на голос голови Окружного адмінсуду Вовка.

22 липня Національне антикорупційне бюро оприлюднило записи розмов з суддями Окружного адміністративного суду Києва, які свідчать про корупцію в цьому суді і Державній судовій адміністрації.

За версією слідства, злочинна організація на чолі з головою Вовком (всього входило 12 осіб) мала на меті захопити державну владу шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

Крім цього, зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес кіл. Зокрема, для цього голова суду використовував схему з подання штучних, надуманих, адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи фізичних осіб до свого ж суду з подальшим «надшвидким» їх розглядом та з наперед визначеним результатом.

Раніше пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва повідомила про проведення в приміщенні суду обшуків у «справах Майдану» і назвала це черговою спробою дискредитації суду. У НАБУ повідомили, що обшуки здійснюють їхні слідчі й пообіцяли розкрити деталі пізніше.

Водночас ЗМІ повідомили, що НАБУ пред'явило підозру Вовку, Аблову, ще п'ятьом суддям ОАСК і Холоднюку в створенні злочинної організації та захопленні влади.