Заява НАБУ: Україні загрожує знищення всіх антикорупційних органів

Рішення Конституційного суду поставило під загрозу діяльність усіх антикорупційних органів

У Національному антикорупційному бюро України заявили про ризик знищення будь-якого антикорупційного органу і зажадали негайно врегулювати ситуацію, яка склалася через рішення Конституційного суду. Про це йдеться у заяві НАБУ, оприлюдненій 6 листопада.

У Бюро висловили стурбованість рішеннями КСУ протягом 2019-2020 років в питаннях боротьби з корупцією.

«Наслідками таких рішень є системне ослаблення інституційної спроможності органів, покликаних викривати корупцію, і звільнення від відповідальності осіб, причетних до завдання збитку інтересам держави в особливо великих розмірах», - повідомили в НАБУ.

Зазначається, що через рішення КСУ втрачена можливість відшкодувати мільярди збитків, які були завдані через корупцію.

«КСУ своїми рішеннями позбавив Національне бюро права через суд анулювати кабальні для державних підприємств угоди, фактично декриміналізував незаконне збагачення, звільнив від відповідальності за неподання декларації», - додали в Нацбюро.

У НАБУ закликали негайно врегулювати ситуацію навколо КСУ не тільки в контексті правових основ функціонування Нацбюро, але і в більш широкому контексті.

«У нинішніх умовах існує ризик того, що будь-який з антикорупційних органів може бути знищений через винесення політичних рішень Конституційним судом», - резюмували в НАБУ, наголосивши, що дана ситуація вимагає негайного вирішення.

Варто додати, що сьогодні під час пленарного засідання Верховна Рада планує призначити двох суддів Конституційного суду за своєю квотою.

Разом з тим необхідно вирішити, чи залишаться на посадах чинні судді Конституційного суду.

4 листопада «Слуги народу» передали до КСУ заяву з вимогою про відставку 11 суддів.

Напередодні секретар РНБО закликав суддів Конституційного суду піти у відставку.

3 листопада у Верховній Раді з'явилась заява від імені народних депутатів із закликом до суддів КСУ скласти повноваження або піти у відставку.

Конституційний суд прийняв скандальне рішення 27 жовтня, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроєкт президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.