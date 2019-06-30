За минулий день в Києві викрали шість автівок
Найчастіше автомобілі викрадають на парковках ТРЦ і у дворах багатоповерхівок.
За 29 червня в столиці незаконно заволоділи шістьма автомобілями. Про це повідомляє Нацполіція Києва.
Нагадаємо, на столицю припадає 25% викрадень авто по Україні (10% на Одеську область, 9% на Дніпропетровщину).
За даними поліції, за 2018 рік в Україні викрали 4092 автомобіля.
У Києві самими викрадаються, стали ВАЗ і Daewoo. Повідомляється, що власники недорогих авто шкодують коштів на додатковий захист, тому частіше стають жертвами викрадення. Крім того, запустити двигун такої машини можна швидше.
Серед дорогих автівок, які люблять викрадати злодії, - Toyota, Mercedes, BMW і HONDA
Відзначається, що найчастіше викрадачі орудують на парковках ТРЦ і у дворах багатоповерхівок.