За минулий день в Києві викрали шість автівок



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Найчастіше автомобілі викрадають на парковках ТРЦ і у дворах багатоповерхівок.

За 29 червня в столиці незаконно заволоділи шістьма автомобілями. Про це повідомляє Нацполіція Києва.

Нагадаємо, на столицю припадає 25% викрадень авто по Україні (10% на Одеську область, 9% на Дніпропетровщину).

За даними поліції, за 2018 рік в Україні викрали 4092 автомобіля.

У Києві самими викрадаються, стали ВАЗ і Daewoo. Повідомляється, що власники недорогих авто шкодують коштів на додатковий захист, тому частіше стають жертвами викрадення. Крім того, запустити двигун такої машини можна швидше.

Серед дорогих автівок, які люблять викрадати злодії, - Toyota, Mercedes, BMW і HONDA

Відзначається, що найчастіше викрадачі орудують на парковках ТРЦ і у дворах багатоповерхівок.