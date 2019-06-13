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    Технології

    Маск: Tesla розробляє автомобіль-субмарину

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    <p>Tesla розробила проект автомобіля-субмарини як у фільмі про Джеймса Бонда</p> - Маск: Tesla розробляє автомобіль-субмарину

    Tesla розробила проект автомобіля-субмарини як у фільмі про Джеймса Бонда

    Маск визнав, що покупців у такого автомобіля буде мало, «проте це будуть ентузіасти»

    Американський підприємець Ілон Маск заявив на зустрічі з акціонерами Tesla про створення автомобіля-субмарини.

    Про це повідомляє видання Esquire.

     Питання про можливість створення подібного автомобіля йому задав один з учасників зустрічі. Глава компанії Tesla назвав його «кумедним» і додав, що інженери компанії дійсно розробили конструкцію машини-підводного човна, як у десятому фільмі про Джеймса Бонда «Шпигун, який мене кохав».

    Маск додав, що покупців у такого автомобіля буде мало, «проте це будуть ентузіасти». Він допустив, що виготовить один виставковий зразок.

    У 2013 році Маск придбав на аукціоні автомобіль Lotus Esprit, який зображував субмарину у фільмі про агента 007. Він заплатив за лот 616 тисяч фунтів стерлінгів, або 997 тисяч доларів за курсом того часу, проте пізніше розчарувався в покупці, оскільки машина насправді не перетворювалася на підводний човен.

    До слова, у травні ЗМІ повідомляли, що компанія Tesla може збанкрутувати за 10 місяців.

    Джерело: Кореспондент.net

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