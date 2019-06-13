Маск: Tesla розробляє автомобіль-субмарину
Tesla розробила проект автомобіля-субмарини як у фільмі про Джеймса Бонда
Маск визнав, що покупців у такого автомобіля буде мало, «проте це будуть ентузіасти»
Американський підприємець Ілон Маск заявив на зустрічі з акціонерами Tesla про створення автомобіля-субмарини.
Про це повідомляє видання Esquire.
Питання про можливість створення подібного автомобіля йому задав один з учасників зустрічі. Глава компанії Tesla назвав його «кумедним» і додав, що інженери компанії дійсно розробили конструкцію машини-підводного човна, як у десятому фільмі про Джеймса Бонда «Шпигун, який мене кохав».
Маск додав, що покупців у такого автомобіля буде мало, «проте це будуть ентузіасти». Він допустив, що виготовить один виставковий зразок.
У 2013 році Маск придбав на аукціоні автомобіль Lotus Esprit, який зображував субмарину у фільмі про агента 007. Він заплатив за лот 616 тисяч фунтів стерлінгів, або 997 тисяч доларів за курсом того часу, проте пізніше розчарувався в покупці, оскільки машина насправді не перетворювалася на підводний човен.
До слова, у травні ЗМІ повідомляли, що компанія Tesla може збанкрутувати за 10 місяців.
Джерело: Кореспондент.net