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    За минулу добу в України виявлено 10533 нових хворих на Covid-19

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    29 березня було госпіталізовано з коронавірусом 2597 осіб - За минулу добу в України виявлено 10533 нових хворих на Covid-19
    29 березня було госпіталізовано з коронавірусом 2597 осіб
    Фото з відкритих джерел

    29 березя від ускладнень хвороби померли 286 пацієнтів

    За минулу добу, 29 березня, в Україні виявлено 10533 нових хворих на Covid-19. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 422), Львівській (961), Київській (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

    Також міністр зазначив, що вчора було госпіталізовано з коронавірусом 2597 осіб, від ускладнень хвороби померли 286 пацієнтів. За даними МОЗ, вчора одужало 3576 осіб.

    Здійснено тестувань за добу – 96 947 (зокрема методом ПЛР – 50 836, методом ІФА – 19 130, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 981).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1 662 942 особи;
    • одужало – 1 307 076 осіб;
    • летальних випадків – 32 418;
    • проведено ПЛР-тестувань – 8 058 263.

    Кількість захворювань в регіонах за добу :

    • м. Київ – 1 422 випадки
    • Вінницька область – 426
    • Волинська область – 232
    • Дніпропетровська область – 464
    • Донецька область – 503
    • Житомирська область – 169
    • Закарпатська – 187;
    • Запорізька область – 205
    • Івано-Франківська область – 297
    • Київська область – 934 випадки
    • Кіровоградська область – 59
    • Луганська область – 220
    • Львівська область – 961
    • Миколаївська область – 287
    • Одеська область – 721
    • Полтавська область – 490
    • Рівненська область – 335
    • Сумська область – 215
    • Тернопільська область – 281
    • Харківська область – 762
    • Херсонська область – 69
    • Хмельницька область – 511
    • Черкаська область – 280
    • Чернівецька область – 286
    • Чернігівська область – 217

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Нагадаємо, за добу 28 березня в Україні було виявлено 8346 нових хворих на Covid-19. Було госпіталізовано з коронавірусом 3129 осіб, від ускладнень хвороби померли 178 пацієнтів. За даними МОЗ, вчора одужало 2875 осіб.

    Теги: статистика Україна Максим Степанов епідемія коронавірус
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