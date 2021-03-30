За минулу добу в України виявлено 10533 нових хворих на Covid-19

29 березня було госпіталізовано з коронавірусом 2597 осіб

29 березя від ускладнень хвороби померли 286 пацієнтів

За минулу добу, 29 березня, в Україні виявлено 10533 нових хворих на Covid-19. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 422), Львівській (961), Київській (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Також міністр зазначив, що вчора було госпіталізовано з коронавірусом 2597 осіб, від ускладнень хвороби померли 286 пацієнтів. За даними МОЗ, вчора одужало 3576 осіб.

Здійснено тестувань за добу – 96 947 (зокрема методом ПЛР – 50 836, методом ІФА – 19 130, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 981).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 662 942 особи;

одужало – 1 307 076 осіб;

летальних випадків – 32 418;

проведено ПЛР-тестувань – 8 058 263.

Кількість захворювань в регіонах за добу :

м. Київ – 1 422 випадки

Вінницька область – 426

Волинська область – 232

Дніпропетровська область – 464

Донецька область – 503

Житомирська область – 169

Закарпатська – 187;

Запорізька область – 205

Івано-Франківська область – 297

Київська область – 934 випадки

Кіровоградська область – 59

Луганська область – 220

Львівська область – 961

Миколаївська область – 287

Одеська область – 721

Полтавська область – 490

Рівненська область – 335

Сумська область – 215

Тернопільська область – 281

Харківська область – 762

Херсонська область – 69

Хмельницька область – 511

Черкаська область – 280

Чернівецька область – 286

Чернігівська область – 217

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, за добу 28 березня в Україні було виявлено 8346 нових хворих на Covid-19. Було госпіталізовано з коронавірусом 3129 осіб, від ускладнень хвороби померли 178 пацієнтів. За даними МОЗ, вчора одужало 2875 осіб.