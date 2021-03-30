За минулу добу в України виявлено 10533 нових хворих на Covid-19
29 березя від ускладнень хвороби померли 286 пацієнтів
За минулу добу, 29 березня, в Україні виявлено 10533 нових хворих на Covid-19. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 422), Львівській (961), Київській (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Також міністр зазначив, що вчора було госпіталізовано з коронавірусом 2597 осіб, від ускладнень хвороби померли 286 пацієнтів. За даними МОЗ, вчора одужало 3576 осіб.
Здійснено тестувань за добу – 96 947 (зокрема методом ПЛР – 50 836, методом ІФА – 19 130, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 981).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 662 942 особи;
- одужало – 1 307 076 осіб;
- летальних випадків – 32 418;
- проведено ПЛР-тестувань – 8 058 263.
Кількість захворювань в регіонах за добу :
- м. Київ – 1 422 випадки
- Вінницька область – 426
- Волинська область – 232
- Дніпропетровська область – 464
- Донецька область – 503
- Житомирська область – 169
- Закарпатська – 187;
- Запорізька область – 205
- Івано-Франківська область – 297
- Київська область – 934 випадки
- Кіровоградська область – 59
- Луганська область – 220
- Львівська область – 961
- Миколаївська область – 287
- Одеська область – 721
- Полтавська область – 490
- Рівненська область – 335
- Сумська область – 215
- Тернопільська область – 281
- Харківська область – 762
- Херсонська область – 69
- Хмельницька область – 511
- Черкаська область – 280
- Чернівецька область – 286
- Чернігівська область – 217
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, за добу 28 березня в Україні було виявлено 8346 нових хворих на Covid-19. Було госпіталізовано з коронавірусом 3129 осіб, від ускладнень хвороби померли 178 пацієнтів. За даними МОЗ, вчора одужало 2875 осіб.