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    Відомий український продюсер помер від коронавірусу

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    Олександр Сірий відомий як продюсер знаменитих нині артистів - Відомий український продюсер помер від коронавірусу
    Олександр Сірий відомий як продюсер знаменитих нині артистів

    Олександр Сірий довгий час боровся з коронавірусною інфекцією, повідомили близькі продюсера

    Помер відомий український продюсер, колишній генеральний продюсер «Першого каналу» і виконавчий директор Freedom Hall Олександр Сірий. Причиною смерті став коронавірус.

    Про це у понеділок, 29 березня, на своїй сторінці у Facebook повідомив бізнесмен Олександр Меламуд.

    «Помер Олександр Сірий. Ковід. Дуже сумно», – написав Меламуд.

    Також ця інформація з'явилася на сторінці експерта телевізійних соціальних проектів Марини Кінах.

    «Саша! Немає слів. Як же так... Не можу повірити. Обговорювали тільки спектаклі, нові проекти... Ти ж такий розумний, такий професійний, такий правильний, такий молодий і такий душевний. Ти ж сказав, що все буде добре. Плачу», – написала вона.

    Олександр Сірий відомий як продюсер знаменитих нині артистів, серед яких – Алекса, Ассоль, Женя Анішко, Христина Коц-Готліб, Поля Франц, Do-ping, Юля Лотоцька, Поліна, Man Sound, Мар'яна, Ігор Закус та Саша Дюма. Також Сірий очолював компанію ICMG, що організувала найяскравіше шоу 2007 року – шоу Маркуса Міллера.

    Олександр Сірий народився 18 вересня 1962 року у Львові. Закінчив Львівську музичну десятирічку ім. С. Крушельницької, Донецьку державну консерваторію ім. С. Прокоф'єва. Протягом багатьох років Олександр був режисером Міжнародного легкоатлетичного турніру «Zepter – Зірки жердини». Він же організував і провів такі гучні шоу, як «Міс Європа» 2006 і бенефіс Анастасії Волочкової.

    Нагадаємо, в Київській області від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли Володимир і Діана Родікови, які виховували 12 дітей в дитячому будинку сімейного типу.

    Теги: музика смерть культура Україна коронавірус
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