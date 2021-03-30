Степанов розповів, коли в Україні запровадять «паспорти вакцинації»

У питанні Covid-паспортів «залишилися чисто технічні питання»

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, коли в Україні запровадять довідки про вакцинацію від коронавірусу.

Про це він заявив у ефірі каналу «Україна 24».

«Коли ми говоримо про свідоцтво того, що людина вакцинована, потрібно, щоб чітко вказувалося, коли вакцинована і який термін дії вакцини. Ми передбачаємо все це, щоб було максимально зручно, щоб людина могла його мати в електронному вигляді. А якщо немає можливості в електронному вигляді, це має бути якесь свідоцтво, наприклад, з QR-кодом», – пояснив міністр.

За його словами, коли в Україні буде більше вакцинованих, документ почнуть вводити в обіг.

«Залишилися чисто технічні питання, які ми разом з Мінцифри досить швидко зробимо, і люди почнуть їх отримувати. Зрозуміло, що сам механізм введення буде тоді, коли у нас буде вакциновано більше людей», – підсумував Степанов.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вважає, що Україні необхідно розробити свою систему «паспортів вакцинації».

До слова, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про відставання від плану вакцинації майже у два рази. За його словами, однією з причин таких повільних темпів є організаційні моменти, зокрема щодо роботи пунктів вакцинації.

Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що Україна буде видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію, діючи в межах міжнародного законодавства.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцини від Covid-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Як повідомляв очільник МОЗ Максим Степанов, перша партія китайської вакцини Sinovac складає 200 тисяч доз. Вакцина ще має пройти лабораторний контроль.

Степанов заявив, що Україна може укласти договори на постачання вакцин від американського виробника.