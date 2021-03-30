Івано-Франківщина попри «червону» зону почала послаблювати карантин

Наразі епідпоказники на Прикарпатті хоч і знижуються, але все ще відповідають критеріям «червоної» зони

На Івано-Франківщині місцева влада вирішила поступово послаблювати карантин попри те, що регіон нині у «червоній» зоні.

Рішення ухвалила регіональна комісія з надзвичайних ситуацій, повідомляють в Івано-Франківській облдержадміністрації.

Послаблення карантину вирішили почати зі сфери освіти. Уже дозволили роботу дитячих садочків, а якщо ситуація буде покращуватися, то з 5 квітня відновлять навчання у школах для учнів 1-4 класів.

Голова ОДА Андрій Бойчук зазначає, що наразі епідпоказники на Прикарпатті хоч і знижуються, але все ще відповідають критеріям «червоної» зони. Тому регіон перейти у «помаранчеву» наразі не може.

«До остаточної стабілізації ситуації ми не можемо скасовувати ті обмеження, які впливають на епідемічну ситуацію, зокрема проведення масових заходів та концентрація людей у транспорті. Та, з іншої сторони, треба зважати на потреби жителів області», – заявив голова ОДА.

Також комісія зняла пости поліції на в’їздах до області, але залишила їх біля населеного пункту Поляниця, де залишається високим показник захворюваності. Зазначимо, там розташований гірськолижний курорт «Буковель».

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов ввечері 29 березня спрогнозував, що найближчими днями Івано-Франківська область може перейти в «помаранчеву» або «жовту» зону карантину.

До слова, 29 березня Міністерство охорони здоров'я розширило «червону» зону карантину до 11 регіонів.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про відставання від плану вакцинації майже у два рази. За його словами, однією з причин таких повільних темпів є організаційні моменти, зокрема щодо роботи пунктів вакцинації.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцини від Covid-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Як повідомляв очільник МОЗ Максим Степанов, перша партія китайської вакцини Sinovac складає 200 тисяч доз. Вакцина ще має пройти лабораторний контроль.