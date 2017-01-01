За місяць до окупованого Криму зайшли 25 вантажних суден-порушників
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У жовтні в Криму зафіксовано 22 суден-порушників, з них 19 під прапором Російської Федерації та 3 – під прапором Республіки Того
В період з 1 листопада по 1 грудня поточного року зафіксовано заходження 25 вантажних суден-порушників до портів окупованого Криму.
Про це повідомляється на сайті Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.
«Загалом цими суднами здійснено 92 заходи до портів Керчі, Севастополя та Феодосії. З них 21 судно під прапором Російської Федерації та 3 – під прапором Республіки Того, Сьєрра-Леоне та Палау», - йдеться у повідомленні.
За даними МінТОТ, у жовтні в Криму зафіксовано 22 суден-порушників, з них 19 під прапором Російської Федерації та 3 – під прапором Республіки Того.
Морські порти, розташовані на території Автономної Республіки Крим – Євпаторія, Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта – закриті на підставі розпорядження Кабінету міністрів України та згідно з наказом Міністерства інфраструктури України.