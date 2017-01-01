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    За місяць до окупованого Криму зайшли 25 вантажних суден-порушників

    У жовтні в Криму зафіксовано 22 суден-порушників, з них 19 під прапором Російської Федерації та 3 – під прапором Республіки Того
    В період з 1 листопада по 1 грудня поточного року зафіксовано заходження 25 вантажних суден-порушників до портів окупованого Криму. [READ_MORE] Про це повідомляється на сайті Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. «Загалом цими суднами здійснено 92 заходи до портів Керчі,
    • Сьогодні, 19:10
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    У жовтні в Криму зафіксовано 22 суден-порушників, з них 19 під прапором Російської Федерації та 3 – під прапором Республіки Того

    В період з 1 листопада по 1 грудня поточного року зафіксовано заходження 25 вантажних суден-порушників до портів окупованого Криму.

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    Про це повідомляється на сайті Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

    «Загалом цими суднами здійснено 92 заходи до портів Керчі, Севастополя та Феодосії. З них 21 судно під прапором Російської Федерації та 3 – під прапором Республіки Того, Сьєрра-Леоне та Палау», - йдеться у повідомленні.

    За даними МінТОТ, у жовтні в Криму зафіксовано 22 суден-порушників, з них 19 під прапором Російської Федерації та 3 – під прапором Республіки Того.

    Морські порти, розташовані на території Автономної Республіки Крим – Євпаторія, Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта – закриті на підставі розпорядження Кабінету міністрів України та згідно з наказом Міністерства інфраструктури України.

    Заходження суден під іноземними прапорами до закритих морських портів та терміналів, розташованих на території АР Крим та м. Севастополь, розглядатиметься як порушення норм міжнародного права, як дії, що підривають суверенітет України, а також як порушення законодавства України, що тягне за собою відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден, у тому числі кримінальну.

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