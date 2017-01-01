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    Військовий літак США здійснив розвідувальний політ біля окупованого Севастополя

    Літак ВМС США протягом декількох годин курсував в районі Севастополя
    Патрульний літак Військово-морських сил (ВМС) США в суботу здійснив розвідувальний політ поблизу тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на моніторингові дані західних авіаційних ресурсів. За їхніми відомостями, літак ВМС США P-8A Poseidon вилетів з авіабази Сігонелла на італійському острові Сицилія та
    • Сьогодні, 04:17
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    <p>Американський літак P-8A Poseidon</p>

    Американський літак P-8A Poseidon

    Літак ВМС США протягом декількох годин курсував в районі Севастополя

    Патрульний літак Військово-морських сил (ВМС) США в суботу здійснив розвідувальний політ поблизу тимчасово окупованого Криму.

    Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на моніторингові дані західних авіаційних ресурсів.

    За їхніми відомостями, літак ВМС США P-8A Poseidon вилетів з авіабази Сігонелла на італійському острові Сицилія та протягом декількох годин курсував в районі Севастополя.

    Маршрут його польоту до кордону окупованого Криму після вильоту з Італії проходив над Грецією і Болгарією.

    До слова, для американського флоту розроблять палубні безпілотники.

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