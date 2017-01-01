Військовий літак США здійснив розвідувальний політ біля окупованого Севастополя

Літак ВМС США протягом декількох годин курсував в районі Севастополя

Патрульний літак Військово-морських сил (ВМС) США в суботу здійснив розвідувальний політ поблизу тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на моніторингові дані західних авіаційних ресурсів. За їхніми відомостями, літак ВМС США P-8A Poseidon вилетів з авіабази Сігонелла на італійському острові Сицилія та