Військовий літак США здійснив розвідувальний політ біля окупованого Севастополя
- Сьогодні, 04:17
-
Розсилка
Американський літак P-8A Poseidon
Літак ВМС США протягом декількох годин курсував в районі Севастополя
Патрульний літак Військово-морських сил (ВМС) США в суботу здійснив розвідувальний політ поблизу тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на моніторингові дані західних авіаційних ресурсів.
За їхніми відомостями, літак ВМС США P-8A Poseidon вилетів з авіабази Сігонелла на італійському острові Сицилія та протягом декількох годин курсував в районі Севастополя.
Маршрут його польоту до кордону окупованого Криму після вильоту з Італії проходив над Грецією і Болгарією.
До слова, для американського флоту розроблять палубні безпілотники.