Канада пообіцяла зосередити увагу в ОБСЄ на незаконній анексії Криму
- Сьогодні, 07:37
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Глава МЗС Канади наголосила, що відстоюватиме у Відні «заснований на правилах міжнародний порядок»
Під час зустрічі глав МЗС країн-членів ОБСЄ, Канада зосередить увагу на незаконній анексії Росією Криму.
Про це розповіли у міністерстві закордонних справ Канади, повідомляє «Укрінформ».
«Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд з 7 по 8 грудня перебуватиме у Відні, де візьме участь у 24-ій зустрічі міністрів ОБСЄ. Міністр, яка вперше братиме участь у цьому заході, просуватиме пріоритети Канади у сфері міжнародної безпеки та прав людини, зосередивши увагу на Україні та незаконній анексії Росією Криму», - запевнили у МЗС Канади.
Сама Фріланд наголосила, що відстоюватиме у Відні «заснований на правилах міжнародний порядок».
«У світі, в якому нашим цінностям та інтересам все частіше намагаються протистояти, партнерство Канади і Європи важливіше, ніж будь-коли. Я із нетерпінням очікую на можливість підтвердити відданість Канади заснованому на правилах міжнародному порядку й демократичним свободам, а також трансатлантичній співпраці та безпеці», - сказала Фріланд.
У понеділок, 4 грудня, очільник американської дипломатії Рекс Тіллерсон відбуває з дипломатичною місією в Європу. Він зокрема відвідає засідання ОБСЄ, де, як прогнозується, значна увага буде приділена Україні.
До слова, державний секретар США Рекс Тіллерсон і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрінуться за лаштунками міністерської конференції ОБСЄ у Відні в четвер 7 грудня.
Джерело: Укрінформ