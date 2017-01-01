Канада пообіцяла зосередити увагу в ОБСЄ на незаконній анексії Криму

Глава МЗС Канади наголосила, що відстоюватиме у Відні «заснований на правилах міжнародний порядок»

Під час зустрічі глав МЗС країн-членів ОБСЄ, Канада зосередить увагу на незаконній анексії Росією Криму. Про це розповіли у міністерстві закордонних справ Канади, повідомляє «Укрінформ». «Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд з 7 по 8 грудня перебуватиме у Відні, де візьме участь у 24-ій зустрічі міністрів ОБСЄ.



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Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд

Глава МЗС Канади наголосила, що відстоюватиме у Відні «заснований на правилах міжнародний порядок»

Під час зустрічі глав МЗС країн-членів ОБСЄ, Канада зосередить увагу на незаконній анексії Росією Криму.

Про це розповіли у міністерстві закордонних справ Канади, повідомляє «Укрінформ».

«Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд з 7 по 8 грудня перебуватиме у Відні, де візьме участь у 24-ій зустрічі міністрів ОБСЄ. Міністр, яка вперше братиме участь у цьому заході, просуватиме пріоритети Канади у сфері міжнародної безпеки та прав людини, зосередивши увагу на Україні та незаконній анексії Росією Криму», - запевнили у МЗС Канади.

Сама Фріланд наголосила, що відстоюватиме у Відні «заснований на правилах міжнародний порядок».

«У світі, в якому нашим цінностям та інтересам все частіше намагаються протистояти, партнерство Канади і Європи важливіше, ніж будь-коли. Я із нетерпінням очікую на можливість підтвердити відданість Канади заснованому на правилах міжнародному порядку й демократичним свободам, а також трансатлантичній співпраці та безпеці», - сказала Фріланд.

У понеділок, 4 грудня, очільник американської дипломатії Рекс Тіллерсон відбуває з дипломатичною місією в Європу. Він зокрема відвідає засідання ОБСЄ, де, як прогнозується, значна увага буде приділена Україні.

До слова, державний секретар США Рекс Тіллерсон і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрінуться за лаштунками міністерської конференції ОБСЄ у Відні в четвер 7 грудня.

Джерело: Укрінформ