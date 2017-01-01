Навіть у Кремлі визнають, що Крим - це Україна

Чому в Криму не може бути ніяких референдумів

Цього тижня ймовірний кандидат у президенти Росії Ксенія Собчак заявила про те, що проблема анексованого Криму має вирішитися на новому референдумі. В мене є певне негативне ставлення до висунення Ксенії Собчак в якості кандидата в президенти, тому що вона, вільно чи не вільно, в якійсь мірі бере участь у спецоперації щодо легітимізації

Крим - це Україна

Чому в Криму не може бути ніяких референдумів

Цього тижня ймовірний кандидат у президенти Росії Ксенія Собчак заявила про те, що проблема анексованого Криму має вирішитися на новому референдумі.

В мене є певне негативне ставлення до висунення Ксенії Собчак в якості кандидата в президенти, тому що вона, вільно чи не вільно, в якійсь мірі бере участь у спецоперації щодо легітимізації інавгурації Володимира Путіна. Тут вона виразно грає відведену їй роль. Або вона це прекрасно розуміє і спеціально бере участь за завданням кремлівської адміністрації. Або вона прекрасно це розуміє і бере участь від свого імені не за завданням кремлівської адміністрації. Так чи інакше, вона це розуміє, оскільки я її завжди вважав і вважаю розумною людиною. І не розуміти цього вона не може, навіть якщо робить це не за завданням.

Але, з іншого боку, потрібно бути до неї справедливим. Так, вона одразу ж заявила, що Крим не є російським за міжнародними законами. При цьому вона ніколи не говорила інакше, тому що за інші формулювання її могли би притягнути до кримінальної відповідальності. В неї є проблема і за ці формулювання. Наскільки я чув, генпрокуратура запустила якусь перевірку з приводу того, що вона сказала.

Я неодноразово публічно говорив про багато міжнародних договорів і законів, які порушила Росія. До речі, всі вони діють і донині, вони не були розірвані Росією, включаючи Будапештський меморандум і не тільки, включаючи Договір про мир, дружбу і співробітництво між РФ і Україною, включаючи і ратифікований за Путіна Договір про російсько-український кордон, який досі висить на сайті Кремля, чітко позначає Крим українським і гарантує територіальну цілісність обох держав - що тут ще обговорювати?

А з приводу рішення кримчан, то тут абсолютно очевидна, безумовна чорно-біла картина того, що говорить закон. Крим, будучи територією української держави, живе за законами української держави, в тому числі за Конституцією України, яка не передбачає місцевих референдумів у будь-яких частинах країни. Відповідно, будь-якого роду референдум може бути тільки всеукраїнським.

По цьому ж принципу можна не тільки наводити приклади різних аналогій з референдумами, які давно вже набили оскому, наприклад, у Калінінграді, Татарстані, Чечні, Карелії тощо. Можна, насправді, наводити приклади про те, що етнічні росіяни живуть в Канаді. Але це не дає їм права об'єднатися в якусь найбільш населену етнічними росіянами провінцію і вимагати проведення референдуму за відділення від Канади. Етнічні росіяни давно мають свою національну державу, яка називається Російська Федерація, незалежно від того, де вони проживають - в Канаді, Франції, Австралії або Криму. Вони не мають права на створення своєї національної держави в цих країнах і частинах світу, тому що в них вже є своя етнічна окрема держава. Вони самовизначились. Тому право нації на самовизначення, навіть під егідою ООН, не має абсолютно ніякого відношення до кримської проблеми, тому що ті, хто з етнічних росіян жив в Криму на кінець 2013 року, могли спокійно емігрувати в РФ.

Джерело: Апостроф

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