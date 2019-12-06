За підрив будівлі одеської СБУ терорист отримав вісім років тюрми, з яких відсидів чотири і вийшов на волю за «законом Савченко»



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Підрив будівлі УСБУ в Одесі вночі 27 вересня 2015 року. фото: Думская

Громадянин України повністю визнав свою вину

Приморський районний суд Одеси визнав винним уродженця Кишинева (Молдова) і громадянина України у причетності до терористичного акту (ч.1 ст. 258-3, ч.2 ст. 258 КК України) і присудив вісім років і два місяці позбавлення волі, які за «законом Савченко» він відбув і вийшов на волю.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 20 листопада.

Обвинувачений, будучи прихильником неприйняття чинної державної влади в Україні і переслідуючи мету помсти правоохоронним органам за попередні затримання антиукраїнських активістів за трагічними подіями 2 травня 2014 року в Одесі, ввійшов до складу терористичної групи, отримавши роль водія.

27 вересня 2015 року о 04 годині 39 хвилин стався підрив будівлі Управління СБУ в Одеській області на вул. Єврейська, 43 з використанням вибухового пристрою потужністю у тротиловому еквіваленті 3,5 кг. Сума збитків становила 422,5 тис. грн.

Допитаний у суді обвинувачений повністю визнав свою вину і пояснив, що дійсно перебував у терористичній групі, у складі якої він вчинив терористичний акт - вибух будівлі УСБУ.

Суд дав реальний термін обвинуваченому, але зарахував у строк попереднього ув`язнення з 20 жовтня 2015 року, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі. Це дозволило йому повністю відбути покарання, реально відсидівши лише чотири роки. Таким чином, запобіжний захід тримання під вартою було змінено на особисте зобов`язання.

Всі цивільні позови суд залишив без розгляду.