«Велике будівництво»: розпочався ремонт траси М-07 на під'їзді до КПП «Ягодин»

Проведено реконструкцію, в ході якої було закінчено два об'єкти-довгобуди загальною протяжністю 7,5 км

На дорозі міжнародного значення М-07 Київ – Ковель – Ягодин біля кордону з Польщею стартував ремонт 10-кілометрової ділянки, що веде до міжнародного пункту пропуску «Ягодин» (Україна) – «Дорогуськ» (Польща). Дорогу планують підвищити до параметрів І категорії, роботи проводяться у рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Про це у Facebook повідомила Служба автомобільних доріг у Волинській області.

Дорожники вже працюють поблизу села Римачі, де проводять земляні роботи та фрезерування зношеного дорожнього покриття лівого проїзду.

Відрізок, що підлягає реконструкції, розташований на одній із найбільш завантажених ділянок траси М-07 між Ковелем і Ягодином.

«Автодорога М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін) є однією із найважливіших транспортних артерій Волинської області. Цей автошлях суміщається з транспортним коридором Балтійське море – Чорне море, є частиною міжнародної автомагістралі Е373 і забезпечує рух транзитного транспорту до міжнародного пункту пропуску «Ягодин» (Україна) – «Дорогуськ» (Республіка Польща)», – уточнили в автодорі.

У 2019-2020 роках на дорозі М-07 вже було проведено реконструкцію, в ході якої було закінчено два об'єкти-довгобуди загальною протяжністю 7,5 км. Минулого року дорогу було доведено до вищої категорії ще на одній ділянці завдовжки 3 км між селами Довгоноси та Старі Кошари.

У 2022 році на дорозі М-07 планується реконструювати 7 км між населеними пунктами Руда та Хворостів, а також провести поточний середній ремонт понад 18 км на ділянці Любомль – Ягодин.

Паралельно вже ведеться розробка проєктно-кошторисної документації на реконструкцію додаткових 17 км дороги М-07 на відрізку Старі Кошари – Руда.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що у 2022 році планується провести роботи на 715 інфраструктурних об'єктах у всіх регіонах.