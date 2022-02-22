  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Валерій Пекар
рус
    Думки вголос

    Українцям слід по-дорослому дивитися на світ

    Основою національної безпеки є Збройні сили України - Українцям слід по-дорослому дивитися на світ
    Основою національної безпеки є Збройні сили України
    фото: mil.gov.ua

    Ключ до перемоги – єднання української нації

    Читаю коментарі до різних постів про поточну міжнародну ситуацію і бачу, що чимало людей послуговується чорно-білою картиною світу. А саме:

    Варіант 1

    Оскільки РФ і Путін – це абсолютне зло, то Захід, який йому протистоїть, – це абсолютне добро. Треба не сваритися із Заходом, а поводитися запопадливо, бо це єдина наша надія.

    Варіант 2

    РФ і Путін – абсолютне зло, але Захід – таке саме зло. Це Захід спровокував напруженість та своєю інформаційно-психологічною операцією завдав шкоди Україні, а замість реальної допомоги в основному лише слова. Навколо нас суцільне зло.

    Обидва варіанти чорно-білої картини світу фактично інфантильні. Ми або шукаємо доброго дядю, або розчаровано визнаємо, що такого нема

    Доросла картина світу має внутрішній, а не зовнішній локус контролю. В такій картині світу нема хороших і поганих, а є власні інтереси, які треба захищати, та власна мета, якої треба досягти.

    Ось як могла би виглядати така картина світу:

    Перше. Кожна країна, кожен уряд захищає власні інтереси, а зовсім не українські. Немає іншого постійного і відданого захисника України, окрім українського суспільства.

    Друге. Основою національної безпеки є Збройні сили України разом з іншими компетентними державними органами, а також українське суспільство, готове до всеохопного спротиву.

    Третє. Оскільки загроза йде з боку РФ, то природно шукати союзників та підтримку на протилежному боці – на Заході. Економічний союз та військова підтримка Заходу допоможуть України вистояти та розвинутися.

    Четверте. Але сам Захід (політики й громадяни) не впевнений, чи хоче такого союзника, як Україна. Україна виглядає не дуже привабливо, часом з точки зору Заходу досить дивно, вона надто велика, вона надто відстала через колоніалізм (ми якраз проходимо той момент, який наші сусіди пройшли 100 років тому), а ще Україна постійно обманює партнерів. А сваритися з РФ вагомі сили на Заході не бажають. Інші ж сили на Заході бояться руйнування РФ через загрози безконтрольного поширення ядерної зброї, проникнення Китаю у Сибір, а радикального ісламізму у Поволжя.

    П'яте. Водночас певні сили на Заході розуміють, що світовий порядок руйнується, і лише підтримка України може цьому завадити; отже, вони виступають на підтримку України – не заради України, а заради себе. Захід не монолітний.

    Шосте. В цій ситуації Україна має зайняти суб'єктну позицію:

    • сподіватися лише на себе;
    • із вдячністю приймати допомогу;
    • відкидати тиск у напрямку, що суперечить нашим інтересам;
    • розуміти, хто [потенційний] союзник, а хто ворог;
    • не вважати Захід монолітним;
    • намагатися запропонувати власні правила гри;
    • повсякчас просувати свій порядок денний і наратив;
    • підтримувати кроки Заходу, які в наших інтересах;
    • критикувати кроки Заходу, які проти наших інтересів;
    • розуміти власні інтереси глобально і довгостроково;
    • завжди, завжди, завжди виконувати свої обіцянки.

    Сьоме. Ну а що РФ і Путін? Вони мають величезну заслугу перед українським народом. Попри незмірні страждання та тисячі смертей, попри руйнацію та шалений тиск – саме російська агресія, саме стратегічна помилка очільників РФ 2014 року рішуче й назавжди вирвала Україну з обійм імперії, стимулювала модернізацію держави, прискорила формування особистих ідентичностей та політичної нації, унеможливила стратегію поступово «придушити в обіймах» російських грошей та культури, примусила робити не лише геополітичний, а й історичний вибір.

    Восьме. Ключ до перемоги – єднання української нації, притлумлення внутрішніх чвар заради спільної перемоги. Це буде ключовою відмінністю нинішньої перемоги від поразки 100-річної давнини.

    Десь так.

    Читайте також:

    Джерело: блог Валерія Пекаря

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Путін агресія українці Україна уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Марина Фарба
    Марина Фарба

    Мешканка Луганська

    Олексій Арестович
    Олексій Арестович

    військовий експерт

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Роман Шрайк
    Роман Шрайк

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українцям слід по-дорослому дивитися на світ