В рамках програми «Велике будівництво» ремонтують 177 км «Золотої підкови Карпат»

Чиновники обіцяють, що уже в першому півріччі 2022 року ремонт цієї дороги буде завершено

Середня вартість кілометра дороги «впала» до 20,7 млн гривень

В Івано-Франківській області відновлюють 177 км дороги Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський, яка є однією з найбільш популярних у туристів. Оновлення автошляху іде в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

«В минулому році ми оновлювали окремі ділянки в Надвірнянському, Верховинському та Коломийському районах. На поточний рік маємо завдання за президентською програмою оновити ще кілька ділянок у Косівському та Коломийському районах», – говорить начальник Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області Василь Буджак.

Буджак роз’яснює: йдеться про ремонт 177 км дороги, яка проходить Івано-Франківською областю і йде через Ворохту, Кривопілля, Верховину, Косів, Коломию і далі через Городенку на Тернопільщину. «Багато років ми над цією дорогою працюємо, оскільки це, як ми її називаємо, «Золота підкова Карпат» і вона фактично проходить по всіх наших високогірних населених пунктах», – каже чиновник.

Працювати із таким об’єктом непросто, оскільки дорога Р-24 проходить місцевістю із непростим рельєфом, що ускладнює проведення ремонтних робіт. Ще перед їхнім початком фахівцям довелося розробляти технічні рішення для інженерного захисту гірських ділянок від небезпечних геологічних процесів. Але рішення були віднайдені та втілені, оскільки траса проходить, в тому числі, й через Дністровський регіональний ландшафтний парк, що є важливим для розвитку туристичної галузі та економіки Івано-Франківщини загалом.

Дорога Р-24 проходить місцевістю із непростим рельєфом (фото: president.gov.ua)

«Сподіваємо, що уже в першому півріччі 2022 року ремонт цієї дороги буде завершено остаточно. Нам фактично залишилося відремонтувати 6 км поблизу Коломиї. Плюс, можливо, ще на Косівщині декілька кілометрів. Необхідно також укласти верхній шар щебенево-мастикового асфальтобетону від Городенки до села Семаківці», – інформує Василь Буджак.

На цьому роботу буде завершено, а дорогу – приведено до належного експлуатаційного стану.

Дорогу приведено до належного експлуатаційного стану (фото: president.gov.ua)

Як підкреслює координатор програми «Велике будівництво» та заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, часи «клаптикових ремонтів» відійшли у минуле. При цьому середня вартість 1 км дороги знизилася з 25 млн гривень у 2019 році до 20,7 млн гривень у 2021 році. Це відбулося завдяки конкуренції та обов’язковій експертизі всіх проєктів, наголошує Тимошенко.