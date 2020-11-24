За рік інвестиції в економіку України впали на третину

Від початку року було освоєно 268 млрд грн

Від початку року було освоєно 268 млрд грн

Зменшення інвестицій було зафіксовано у всіх галузях

Капітальні інвестиції в економіку України за січень-вересень 2020 року склали 268 млрд грн. Це на 35,4% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними статистичного відомства, зниження інвестицій було зафіксовано у всіх галузях.

Найменше падіння було у сферах «Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування» - 9,6%, «Фінансова та страхова діяльність» - 10,9%, «Інформація та телекомунікації» - 13,8%.

Падіння інвестицій у промисловість склало 38,1%, у сільське господарство - 43,4%, у будівництво 34,5%.

У «Охорону здоров'я та надання соціальної допомоги» інвестиції впали на 47,4%, в «Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок» - на 67,0%, в «Освіту» - на 40,1%.

За даними Держстату, в 2019 році в економіку України було залучено 584,45 млрд грн капітальних інвестицій, що на 11,0% більше, ніж в 2018 році.

Раніше повідомлялося, що через борги перед іноземними інвесторами Україна зриває угоди з ЄС. Зокрема, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, попри ухвалення закону №810-ІХ, яким передбачено здійснення повних розрахунків за «зеленим» тарифом та погашення заборгованості перед виробниками «зеленої» електроенергії, держава не виконує свої зобов’язання.

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