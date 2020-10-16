Через борги перед іноземними інвесторами Україна зриває угоди з ЄС, – Центр Разумкова



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«У вересні загалом розрахунки перед «зеленою» генерацією склали лише 27%»

Непогашення заборгованості перед інвесторами, які вклали кошти в розвиток зеленої енергетики України, ставить під загрозу виконання державою угоди з ЄС та закриває можливість отримання фінансової допомоги країні від міжнародних фінансових установ.

Про це в ході презентації дослідження «Заборгованість в секторі ВДЕ: шляхи виходу із кризи неплатежів» заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Експерт зазначив, попри ухвалення закону №810-ІХ, яким передбачено здійснення повних розрахунків за «зеленим» тарифом та погашення заборгованості перед виробниками «зеленої» електроенергії, держава не виконує свої зобов’язання.

«У вересні загалом розрахунки перед «зеленою» генерацією склали лише 27%. Тобто, незважаючи на певні позитивні зрушення, боргова ситуація зберігається абсолютно неприйнятною. І, за нашими розрахунками, якщо так далі продовжуватиметься і фактично держава ігноруватиме запропоновані заходи, то загальна сума заборгованості до кінця року становитиме 32,5 мільярда гривень», – розповів Омельченко.

За його словами, така ситуація може спричинити не лише колапс у вітчизняній енергогалузі, але й матиме для України негативні політичні наслідки.

«Матимуть місце політичні наслідки, зокрема в частині ризиків зриву виконання зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію з Європейським Союзом та Паризької кліматичної угоди, що максимально ускладнить приєднання України до фінансової програми Європейського Союзу, пов’язаної з Green Deal. Таким чином, відбуватиметься відхід від євроінтеграційного вектору розвитку нашої держави, який закріплений у Конституції України», - пояснив Омельченко.

Експерт додав, що в разі непогашення заборгованості перед іноземними інвесторами в галузь ВДЕ, Україна не зможе розраховувати на міжнародну фінансову допомогу, гранти, та інвестиції з боку міжнародних фінансових установ для розвитку «зеленої» генерації.

Нагадаємо, що 1 серпня набрав чинності закон №810-IX, який підписав президент Володимир Зеленський. Завдання закону - і основні положення меморандуму між Кабміном та іноземними інвесторами у ВДЕ. Закон передбачає, зокрема, зниження зелених тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, тощо.

Крім того, закон визначає строки та обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ - в четвертому кварталі цього року держава має виплатити 40% заборгованості (9 млрд грн), а решта 60% - у 2021 році. Зі свого боку, меморандум передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену зелену електроенергію починаючи з серпня цього року. За станом на початок жовтня накопичені борги за попередні періоди не погашений, рівень розрахунків за електроенергію з ВДЕ за серпень становить 100% (зі значним запізненням), за вересень - 27%.

Раніше депутати фракції «Слуга народу» зареєстрували у Верховній раді законопроект щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярда для погашення в четвертому кварталі 2020 боргу перед виробниками зеленої енергетики. Такий варіант обраний для того, щоб не підвищувати ціну на електроенергію для населення.

Голова Комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус в інтерв'ю виданню Ліга.Бізнес заявив, що підтримує випуск ОВДП для погашення боргів на ринку електроенергії, в т.ч. перед інвесторами в зелену енергетику, оскільки особисто заклав ці норми в чинному законі.

Разом з тим, провідні асоціації ВДЕ заявили, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками зеленої електроенергії та не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України з-за тиску банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори проекти зеленої енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав.

За інформацією з судових реєстрів, вже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП «Гарантований покупець», щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн.