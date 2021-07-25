За російський паспорт пропонують позбавляти громадянства
У тому випадку, якщо українець добровільно вступає в громадянство країни-агресора
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується позбавляти українців громадянства за отримання російського паспорта. Текст законопроєкту поки не опублікований.
Про це повідомляє сайт парламенту.
23 липня в парламенті зареєстрували законопроєкт, згідно з яким пропонується позбавляти українського громадянства. Але тільки в тому випадку, якщо українець добровільно вступає в громадянство країни-агресора.
Проєкт передали на розгляд керівництву, його текст ще не оприлюднили.
Напередодні президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, згідно з яким пропонується ввести в декларації чиновників нову графу про наявність громадянства інших країн або посвідки на проживання.