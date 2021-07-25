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    За російський паспорт пропонують позбавляти громадянства

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    Проєкт передали на розгляд керівництву - За російський паспорт пропонують позбавляти громадянства
    Проєкт передали на розгляд керівництву

    У тому випадку, якщо українець добровільно вступає в громадянство країни-агресора

    У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується позбавляти українців громадянства за отримання російського паспорта. Текст законопроєкту поки не опублікований.
    Про це повідомляє сайт парламенту.

    23 липня в парламенті зареєстрували законопроєкт, згідно з яким пропонується позбавляти українського громадянства. Але тільки в тому випадку, якщо українець добровільно вступає в громадянство країни-агресора.

    Проєкт передали на розгляд керівництву, його текст ще не оприлюднили.

    Напередодні президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, згідно з яким пропонується ввести в декларації чиновників нову графу про наявність громадянства інших країн або посвідки на проживання.

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    Теги: РНБО паспорт Володимир Зеленський президент громадянство
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    За російський паспорт пропонують позбавляти громадянства