За російський паспорт пропонують позбавляти громадянства

У тому випадку, якщо українець добровільно вступає в громадянство країни-агресора

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується позбавляти українців громадянства за отримання російського паспорта. Текст законопроєкту поки не опублікований.

Про це повідомляє сайт парламенту.

23 липня в парламенті зареєстрували законопроєкт, згідно з яким пропонується позбавляти українського громадянства. Але тільки в тому випадку, якщо українець добровільно вступає в громадянство країни-агресора.

Проєкт передали на розгляд керівництву, його текст ще не оприлюднили.

Напередодні президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, згідно з яким пропонується ввести в декларації чиновників нову графу про наявність громадянства інших країн або посвідки на проживання.

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