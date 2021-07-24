Чиновників змусять вказувати громадянство у деклараціях

Графу вводять задля запобігання виникненню конфлікту інтересів внаслідок подвійного громадянства

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким запроваджується рішення РНБО від 16 липня щодо запровадження графи про подвійне громадянство у деклараціях.

Цю графу вводять задля запобігання виникненню конфлікту інтересів внаслідок подвійного громадянства.

В указі №305/2021 йдеться: «Запровадити у деклараціях відображення інформації про відсутність громадянства (підданства) іноземної держави, а також документів, які дають право на постійне проживання на території іноземної держави».

Кабмін має вже у серпні повідомити РНБО про результати виконання цієї роботи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що згідно з рішенням Ради національної безпеки й оборони, у декларації має з’явитися графа щодо наявності подвійного громадянства.

Також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про плани дозволити в Україні подвійне громадянство з країнами Європейського союзу.

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