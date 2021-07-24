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    Чиновників змусять вказувати громадянство у деклараціях

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    Відповідний указ підписав президент - Чиновників змусять вказувати громадянство у деклараціях
    Відповідний указ підписав президент

    Графу вводять задля запобігання виникненню конфлікту інтересів внаслідок подвійного громадянства

    Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким запроваджується рішення РНБО від 16 липня щодо запровадження графи про подвійне громадянство у деклараціях.

    Цю графу вводять задля запобігання виникненню конфлікту інтересів внаслідок подвійного громадянства.

    В указі №305/2021 йдеться: «Запровадити у деклараціях відображення інформації про відсутність громадянства (підданства) іноземної держави, а також документів, які дають право на постійне проживання на території іноземної держави».

    Кабмін має вже у серпні повідомити РНБО про результати виконання цієї роботи.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що згідно з рішенням Ради національної безпеки й оборони, у декларації має з’явитися графа щодо наявності подвійного громадянства.

    Також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про плани дозволити в Україні подвійне громадянство з країнами Європейського союзу.

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    Теги: Кабмін РНБО Володимир Зеленський президент громадянство указ
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    Чиновників змусять вказувати громадянство у деклараціях