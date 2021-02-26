В Україні змінять умови отримання громадянства

Для отримання українського громадянства треба буде скласти іспити з мови

Претенденти на отримання українського громадянства повинні будуть скласти іспит на володіння українською мовою на рівні В1. Про це повідомила голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська.

«Для того, щоб отримати громадянство України, після безлічі консультацій ми зупинилися на тому, що, відповідно до Європейської рамки кваліфікацій для навчання і перевірки іноземних мов, буде рівень В1», - сказала Демська під час публічного звіту про результати діяльності комісії за минулий рік, пише «Інтерфакс-Україна».

Водночас вона зазначила, що це рішення попереднє, і питання ще виноситиметься на громадське обговорення.

Як повідомлялося, 16 липня 2021 року набуває чинності норма про іспит на рівень володіння державною мовою відповідно до нових стандартів, розроблених Національною комісією зі стандартів державної мови, який потрібен для отримання громадянства України. Складати іспит повинні ті, хто буде претендувати на державні посади в майбутньому. Ті, хто вже перебуває на державній службі, не будуть складати іспит.

Нагадаємо, 16 липня 2019 року, набув чинності закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Документом передбачено, що українська мова є обов’язковою у всіх сферах публічного життя.

Кілька днів тому Петро Порошенко, заявив, що «Слуги народу» підготували чергову атаку на закон про мову. І різні угрупування всередині фракції змагаються між собою, як би завдати дошкульнішого удару по позиціях української мови у сфері послуг.

З 16 січня по 11 лютого 2021 року до Уповноваженого із захисту державної мови щодо захисту прав на отримання інформації та послуг державною мовою, усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою, надання консультацій та додаткової інформації звернулося 605 громадян з різних куточків України.



