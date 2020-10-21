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    Думки вголос

    Куди емігрувати з України, щоб пожити в тій країні, про успіхи якої розповідає Зеленський?

    • Сергій Гайдай

      Політтехнолог

    • Розсилка
    Куди емігрувати з України, щоб пожити в тій країні, про успіхи якої розповідає Зеленський?

    «Хочу жити в країні, в якій Зеленський працює Президентом»

    Мовою оригіналу

    Послушал послание Зеленского.

    Класс! Мне понравилось. Так много сделано! Такие достижение за эти полтора года! А какие показатели роста и успеха!

    Хочу жить в стране, в которой он работает Президентом. Завидую ее жителям, которые избрали его.

    Не подскажете - это где, какая это страна? Куда мне эмигрировать из Украины?

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Володимир Зеленський президент
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