Куди емігрувати з України, щоб пожити в тій країні, про успіхи якої розповідає Зеленський?
«Хочу жити в країні, в якій Зеленський працює Президентом»
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Послушал послание Зеленского.
Класс! Мне понравилось. Так много сделано! Такие достижение за эти полтора года! А какие показатели роста и успеха!
Хочу жить в стране, в которой он работает Президентом. Завидую ее жителям, которые избрали его.
Не подскажете - это где, какая это страна? Куда мне эмигрировать из Украины?
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