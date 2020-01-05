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    За три тижні в Україні закрили 439 нелегальних АЗС

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    За три тижні в Україні закрили 439 нелегальних АЗС

    Всього за три тижні роботи СБУ, ДФС, правоохоронних та перевірчих органів уже перевірено 787 АЗС

    За три тижні в Україні перевірили діяльність 787 автозаправних станцій, закривши 439 нелегальних.

    Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

    «Всього за три тижні роботи СБУ, ДФС, правоохоронних та перевірчих органів уже перевірено 787 АЗС, серед них 439 нелегальних АЗС припинили свою діяльність, 111 — демонтовано та арештовано 275,4 тонни пального», — зазначив він.

    Глава уряду уточнив, що до роботи долучили керівництво всіх обласних державних адміністрацій.

    «Дав доручення ліквідувати проблему до 9 січня. Ми маємо якнайшвидше побороти тіньовий ринок для подальшого зростання економіки країни», — додав Гончарук.

    3 січня 2019-го Державна фіскальна служба заявила про закриття 264 нелегальних автозаправних станцій у межах протидії незаконному обігу і роздрібній торгівлі пальним.

    Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив закрити всі нелегальні АЗС в Україні до 9 січня 2020 року. Він підкреслив, що всі АЗС будуть працювати за ліцензіями або не працюватимуть взагалі.

    ДФС СБУ ринок фіскальна служба АЗС Олексій Гончарук
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