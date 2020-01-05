Звання «заслужений» – це брєд, але я не зміг відмовитися, – Макаров



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ринок – це сукупність галерей і критики, яка існує постійно. Це щоденний моніторинг - журналіст, письменник і телеведучий Юрій Макаров

Ринку, який більш-менш забезпечував би сталий попит на мистецтво, не існує

Минула влада із задоволенням одаровувала усякого роду званнями і нагородами діячів різних галузей. Чи потрібні творчим людям звання «народний», «заслужений», розповів журналіст, письменник і телеведучий Юрій Макаров у великому інтерв’ю для «Главкома».

«По-перше, це поганий спадок. По-друге – це субститут тих ієрархій, які насправді не існують. Накладів, успіху, репутації… Припустимо, у нас є художник Іван Марчук. Не всі його люблять і я, між нами, не такий вже й палкий його шанувальник. (Кажу і сам себе зупиняю – чи маю я право так висловлюватись?) Але що означає, коли художник не може повноцінно відбутися в Україні – продаватися, видавати каталоги, бути представленим в галереях. За винятком десятка таких художників екстракласу, як Вайсберг, Криволап, Придувалова. Я не кажу вже про Сашу Ройтбурта, який свого часу якось пробився. Але це ще не означає, що він може нормально існувати за рахунок своєї творчості – сьогодні купують картини, а завтра вже не купують. Такого механізму ринку, який більш-менш забезпечував би сталий попит на мистецтво, тупо не існує», – сказав Макаров.

Журналіст підкреслив, що ринок – це не лише галерея і не раз на місяць якась заміточка в газеті «День». Це – сукупність галерей і критики, яка існує постійно. Це щоденний моніторинг, як на Заході – ти відкриваєш Нью-Йорк Таймс і точно знаєш, що відбувається сьогодні в кіно, театрі, в різних жанрах музики, в візуальних мистецтвах. Все це – складові цього ринку.

«А у нас його немає. Тому компенсувати це доводиться саме такими «бляшечками», як звання і нагороди. Все це не від хорошого життя», – зауважив письменник.

Нагадаємо, що звання «заслуженого журналіста» Макарову присвоїв президент Ющенко.

«Я пригадую, як свого часу теж не міг відмовитися від звання «заслужений журналіст», яке мені дав Віктор Андрійович Ющенко. Не міг відмовитися саме тому, що це була би особиста образа. А я вважаю, що на той момент він ніяк не заслуговував такої образи. Але загалом звання «заслужений журналіст» чи «заслужений артист» – це брєд. Перед ким заслужений? Перед політбюро?», – зазначив Макаров.