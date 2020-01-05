Експерт НБУ назвав «унікальну подію», що трапилась у 2019 році



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За словами Андрія Блінова, «якщо вдасться втримати фінансову стабільність, то величезна кількість людей припинить бігти від національної валюти і буде зберігати гроші в банках в гривні»

«Ревальвація гривні – безумовно, унікальна подія в українській історії, але називати її чиїмось великим успіхом не можна», - Блінов

Андрій Блінов, координатор експертної платформи НБУ називає стримування входження інфляції в обіцяному Нацбанком коридорі «5 плюс мінус 1%» – дуже важливим моментом в середньостроковій перспективі. Таку думку експерт висловив в коментарі «Главкому» для проекту Економічні підсумки-2019.

За словами координатора експертної платформи НБУ, «якщо вдасться втримати цю фінансову стабільність, то величезна кількість людей припинить бігти від національної валюти і буде зберігати гроші в банках в гривні, що приносить сьогодні більший дохід, ніж валюта».

«Ревальвація гривні – безумовно, унікальна подія в українській історії, але називати її чиїмось великим успіхом не можна», - стверджує Блінов.

До відома, прем’єр Олексій Гончарук визнав, що грошей на всіх не вистачить.

Раніше Міністерство фінансів України заявило, що виплати за захищеними статтями - зарплата, пенсії, всі соціальні платежі - відбуваються за графіком, а решта платежів, які були зареєстровані вже в грудні, будуть проведені після аналізу їх пріоритетності разом із розпорядниками бюджетних коштів з огляду на невиконання доходів Державного бюджету цього року.

Нагадаємо, 27 грудня прем’єр Олексій Гончарук повідомив, що Кабінет міністрів України підготує новий макроекономічний прогноз на початку 2020 року і запропонує Верховній Раді внести зміни до бюджету-2020.

Як повідомлялося, доходи загального фонду державного бюджету України з початку 2019 року становили 93,9% від запланованого показника, в результаті чого до бюджету не надійшло 51,46 млрд гривень, запланованих у бюджеті. Це сталося через зміцнення національної валюти.

Раніше Кабінет міністрів зробив прогноз, що середній курс гривні до долара у 2020 році становитиме 27 грн/долар. Така цифра закладена у макропрогнозі, на якому розрахований проект держбюджету-2020.

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