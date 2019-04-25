За відставку Парубія у Раді зібрано 33 підписи



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Голова Верховної Ради Андрій Парубій Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Кореспондент «Главкома» вже бачив підписний лист, але сфотографувати його не дозволив нардеп Валерій Писаренко, який ініціював збір підписів

У Верховній Раді зібрано вже 33 підписи під проектом постанови про відкликання Андрія Парубія з посади голови парламенту. Про це повідомив кореспондент «Главкома», який бачив підписний лист, але сфотографувати його не дозволив нардеп Валерій Писаренко, який ініціював збір підписів.

Нагадаємо, 23 квітня представник групи «Відродження» Писаренко заявив про початок збору підписів за відкликання голови ВРУ Парубія.

24 квітня Парубій заявив, що невідкладно поставить на голосування пропозицію відкликати його з посади голови Верховної Ради, але тільки після підписання законопроекту про мову.

«Я невідкладно дав доручення, як і всі попередні рази, коли подібну заявку подавав і Рабінович, щоб негайно видали підписні листи, і я наголошую на тому, що ні на йоту цей процес не буде затримуватись. Збирайте підписи, колеги, і я вам обіцяю наступне: як тільки будуть зібрані необхідні підписи, я невідкладно поставлю це питання на голосування, з одним нюансом: після того, коли я як голова Верховної Ради України поставлю підпис під законом про українську мову, а цей підпис буде незадовго», - сказав Парубій.

На його підтримку виступили дві фракції, які представляють коаліцію – «Народний фронт» і «Блок Петра Порошенка».

Як повідомлялось, голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не допустить розпуску парламенту.

«Знаєте, я це - про розпуск - чув від моменту обрання Головою Верховної Ради України. 14 квітня, до речі, було рівно три роки. Я говорив тоді і говорю зараз: розпуску парламенту не буде. Я не допущу цього сценарію», - сказав спікер.

Відповідно до статті 90 Конституції України, повноваження Верховної Ради не можуть бути достроково припинені президентом України в останні шість місяців її повноважень.

Відтак Парубій підкреслив, що «27 травня минає будь-яка можливість - навіть теоретична - розпустити парламент».

«Я переконаний, що немає ані підстав, ані часу, щоб ті підстави шукати. Звичайно, можливо шукати якісь зачіпки. І це, скоріш за все, є концепції, які намагаються розвинути і втілити вірні юристи Януковича - Лукаш і Портнов. Але парламент - найвищий законодавчий орган держави, який, правда, вже давно і вперто намагаються демонізувати. І коли сьогодні хтось хоче нанести удар по парламенту, я говорю дуже просто: не дозволю! Не дозволю маніпулювати ні законами, ні Конституцією. Немає жодних підстав - ані політичних, ані юридичних - для того, щоб ставити питання про розпуск Верховної Ради України. І хай вони (команда Зеленського, - ред.) свої конспірологічні марення і комбінації залишать для свого штабу», - зазначив Голова ВР.

Як повідомлялося, кандидат на посаду президента України Володимир Зеленський у інтерв’ю інтернет-виданню «РБК-Україна» заявив, що думатиме над можливістю розпуску Верховної Ради VIII скликання, але пообіцяв при цьому не порушувати закон.

Водночас, 15 квітня на сайті «Українська правда» вийшло інтерв'ю із заступником голови фракції Блок Петра Порошенка Сергієм Березенком, який заявив, що не виключає можливість проведення позачергових виборів народних депутатів України і зазначив, що така можливість на сьогодні оцінюється як 50:50.