Парубій готовий піти у відставку, але за однієї умови



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Спікер парламенту Андрій Парубій

Фракції «Народний фронт» і БПП виступили на підтримку Андрію Парубію

Голова Верховної Ради Андрій Парубій сьогодні, 24 квітня, заявив, що невідкладно поставить на голосування пропозицію відкликати його з посади голови Верховної Ради, але тільки після підписання законопроекту про мову.

«Я невідкладно дав доручення, як і всі попередні рази, коли подібну заявку подавав і Рабінович, щоб негайно видали підписні листи, і я наголошую на тому, що ні на йоту цей процес не буде затримуватись. Збирайте підписи, колеги, і я вам обіцяю наступне: як тільки будуть зібрані необхідні підписи, я невідкладно поставлю це питання на голосування, з одним нюансом: після того, коли я як голова Верховної Ради України поставлю підпис під законом про українську мову, а цей підпис буде незадовго», - сказав Парубій.

На його підтримку виступили дві фракції, які представляють коаліцію – «Народний фронт» і «Блок Петра Порошенка».

«Андрій Парубій залишається на посаді голови Верховної Ради і до жовтня ми ухвалимо ще десятки і десятки необхідних для України законів. Наявність Андрія Парубія на посаді спікера – це можливість не тільки втримати проукраїнську більшість до парламентських виборів, але й гарантія незмінності курсів держави, національного та зовнішньополітичного, незмінність курсу на членство в ЄС та НАТО», - сказав голова фракції НФ Максим Бурбак.

Нагадаємо, вчора, 23 квітня, представник групи «Відродження» Валерій Писаренко заявив про початок збору підписів за відкликання голови ВРУ Андрія Парубія.

У документі посилаються на ч. 1 ст. 88 Конституції України.

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