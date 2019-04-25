«Мовний закон»: відповідальність за порушення відстрочили на три роки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова профільного комітету Верховної Ради Микола Княжицький Фото: rbc.ua

Микола Княжицький підкреслив, що закон жодним чином не принижує нацменшини

Адміністративну відповідальність за порушення «мовного закону» відстрочили на три роки. Про це заявив глава профільного комітету Верховної Ради Микола Княжицький перед голосуванням за закон, передає «РБК-Україна».

Він підкреслив, що закон жодним чином не принижує жодних національних меншин.

«Наш закон жодним чином не принижує жодних національних меншин... Ми зробимо, щоб всі громадяни відчували себе вдома. Ми врахували більшість правок народних депутатів... Ми на три роки перенесли введення адміністративної відповідальності за порушення закону. За цей час в усіх областях будуть створені центри, які навчатимуть українській мові... Цей закон вводить українську мову в армію, але не вводить жодних покарань за те, що хтось з військових раптом не зможе говорити українською. Тому що українські військові хочуть і вже зараз спілкуються українською», - заявив Княжицький.

Він зазначив, що перед ухваленням законопроекту профільний комітет розглянув усі не підтримані на засіданні ВР поправки з метою збереження цілісності законопроекту.

«Оскільки під час розгляду законопроекту у другому читанні ВРУ окремі поправки не були враховані головним комітетом, не були підтримані ВРУ, була порушена цілісна структура законопроекту... У зв'язку з цим до проведення голосування комітет з питань духовності опрацював текст законопроекту з урахуванням результатів обговорення поправок на пленарному засіданні під час розгляду на робочій нараді», - заявив нардеп.

Так, за його словами, комітет зміг усунути суперечності, які виникли внаслідок провалення окремих поправок в залі.

Нагадаємо, Рада ухвалила у другому читанні «мовний закон» - законопроект «Про функціонування української мови як державної» у четвер, 25 квітня. Закон підтримали 278 нардепів.

Підкреслимо також, в Києві біля будівлі Ради проходить акція на підтримку «мовного закону». Так, біля будівлі парламенту зібралися більше тисячі людей. Багато хто прийшов з плакатами на підтримку державної української мови.

Як повідомлялось, зранку 25 квітня Верховна Рада розглянула всі поправки до другого читання «мовного закону» - законопроекту «Про функціонування української мови як державної». Всього до другого читання подано 2082 правки. «Цей момент прийшов. Ми закінчили розгляд правок», - заявив глава парламенту Андрій Парубій.

Нагадаємо, в середу Верховна Рада розглянула трохи більше 99% поправок до другого читання «мовного закону» - законопроекту «Про функціонування української мови як державної». Зокрема, нардепи розглянули 2064 поправки з 2082 до другого читання закону.

Спікер Ради Андрій Парубій напередодні заявив, що наразв немає ризиків не прийняти «мовний закон». За його словами, більшість парламенту підтримує прийняття документа.