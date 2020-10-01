За вісім місяців цього року з держбюджету не використали 92 млрд грн – Рахункова палата



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Голова Рахункової палати Валерій Пацкан

Найскладніша ситуація в МОЗ: міністерство не використало загалом 24,8 млрд грн

Стан виконання видатків за підсумками 8 місяців 2020 року не поліпшився порівняно із ситуацією за I півріччя. Видатки не проведені на 92,4 млрд грн. Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан в ефірі «Українського радіо».

«Виконання доходів державного бюджету, порівняно з першим півріччям, поліпшилося. Ситуація з видатками, на жаль, набагато гірша. Зараз не проведено видатків на 92,4 млрд грн (12,5% від планового значення). У першому півріччі їх здійснили на 51 млрд (9,5%) грн менше плану», – сказав він.

За словами голови Рахункової палати, найскладніша ситуація в МОЗ, яке не використало загалом 24,8 млрд грн, з яких 13,6 млрд грн (24% від плану) на відшкодування витрат на медичне обслуговування населення, та в Міністерстві оборони України, яке не здійснило видатків загалом на 10,6 млрд грн, з яких 5,7 млрд грн (41% від плану) – на закупівлю, модернізацію і ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання.

«Однією з причин можуть бути зволікання з прийняттям управлінських рішень. Інколи треба брати на себе відповідальність і використовувати ці кошти У нас дві кричущі проблеми – пандемія і війна на сході. І ці кошти потрібно використовувати», – зазначив Валерій Пацкан.

Разом з тим голова Рахункової палати прогнозує, що найбільше «освоєння» коштів традиційно відбуватиметься в останні місяці року, що значно посилює ризики їх неефективного використання.

ДО слова, в Україні не купили жодного апарату ШВЛ з ковідного фонду.

Раніше Валерій Пацкан звертав увагу, що за 8 місяців 2020 року стан виконання доходів державного бюджету покращився порівняно із ситуацією за I півріччя. Якщо за 6 місяців план доходів загального фонду не був виконаний на 38 млрд грн, або 7,8%, то у січні–серпні – на 18,4 млрд грн, або 3%.