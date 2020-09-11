У Covid-фонді не вистачає грошей на три бюджетні програми – Рахункова палата



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У Фонді боротьби з COVID-19 вже недостатньо коштів для реалізації 3-х бюджетних програм

Рахункова палата планує перевірити ефективність витрачання коштів Фонду боротьби з Covid-19

За розрахунками фахівців Рахункової палати, в Фонді боротьби з Covid–19 вже недостатньо коштів для реалізації 3–х бюджетних програм.

Про це заявив Голова Рахункової палати Валерій Пацкан під час дискусії, організованої VoxUkraine.

«Ми плануємо перевірити ефективність витрачання коштів Фонду боротьби з Covid–19. Скоріш за все, наступного року, коли завершиться цей бюджетний рік. Але вже зараз оперативно моніторимо витрати з бюджету на боротьбу з Covid–19. Ще у липні Уряд розподілив усі 66 млрд грн Фонду. Станом на 7 вересня 19,5 млрд грн – використані», – зазначив Голова Рахункової палати.

Він додав, що з цих коштів 8,9 млрд грн – виплати по безробіттю та частковому безробіттю, на дітей ФОП і страхові виплати та матеріальна допомога медикам; 7,6 млрд грн – на дороги; 2,7 млрд грн – доплати до зарплати МВС, МОЗ, виконавча служба та ін.; 262 млн грн – закупівля обладнання, засобів індивідуального захисту.

Пацкан підкреслив, що за 6 бюджетними програмами видатки на 14 млрд грн не здійснювалися. Наприклад, 6 млрд грн – МОЗ, доплати до зарплати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я. Або 5,3 млрд грн – МОЗ, закупівля обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах.

«За розрахунками фахівців Рахункової палати недостатньо коштів для реалізації 3–х бюджетних програм. Національна поліція – доплати поліцейським; Фонд загальнообов'язкового державного соцстрахування – допомога по частковому безробіттю; Мінсоцполітики – виплата допомоги на дітей ФОП, – наголосив Голова Рахункової палати. – Наприклад, залишок коштів по бюджетній програмі щодо виплат по частковому безробіттю – 480 млн грн (середньомісячні виплати – 560 млн грн). Для виплат у вересні коштів ще вистачить. А до закінчення карантину необхідно додатково 640 млн грн».

Він також окреслив ризики, на яких наголошувала Рахункова палата ще при створенні Фонду. Зокрема корупційні, що виникають при розподілі коштів, зокрема на заходи, не пов’язані з надзвичайною ситуацією, і організаційні.

«Це насамперед неякісне планування. Лише один приклад – на доплати працівникам Нацполіції залишилося 6,5 млн грн при щомісячній потребі до кінця карантину 374 млн грн», – додав Валерій Пацкан.

Крім того, зазначив Голова Рахункової палати, посилюються ризики неефективного використання коштів.

«Уряд спростив процедуру закупівель в рамках протиепідемічних заходів. З одного боку – це виправдано. З іншого – неконкурентні закупівлі не можуть гарантувати якісних поставок. Один приклад – закупівля респіраторів. Чомусь одні купують за 18 грн штука, інші – за 160 грн – причому рівень захисту однаковий. Така сама ситуація з масками, захисними костюмами тощо. І ці питання потребують детального вивчення. А порядок здійснення закупівель за рахунок виділених з Фонду коштів потребує перегляду», – підкреслив Валерій Пацкан.

Він також зауважив, що додатковий ризик вчасного проведення антикризових видатків – недонадходження до держбюджету. Так, за оперативними даними, у січні–серпні план надходжень загального фонду держбюджету не виконано на 49,3 млрд грн (4,8%).

Раніше Рахункова палата повідомляла, що план доходів державного бюджету у першому півріччі 2020 року недовиконаний на 38 мільярдів гривень, план видатків — на 51 мільярд.