Забув про обіцянку? Зеленський вже місяць не підписує ухвалений закон про референдум

закликав нардепів ухвалити закон про референдум, а тепер забув про нього

Володимир Зеленський закликав нардепів ухвалити закон про референдум, а тепер забув про нього

Зеленський досі не підписав закон про всеукраїнський референдум, але вже закликає ухвалити законодавство про місцеві референдуми

Закон «Про народовладдя через всеукраїнський референдум», який президент Зеленський закликав нардепів ухвалити, вже чотири тижні залишається без його підпису. На сайті Верховної Ради можна побачити, що 17 лютого документ підписав спікер парламенту Дмитро Разумков і того ж дня закон було відправлено на підпис президенту.

Додамо, що тепер Зеленський наголошує на необхідності ухвалити законодавство про місцеві референдуми. Як днями заявив перший віцеспікер Руслан Стефанчук, цього тижня буде фіналізовано текст цього законопроєкту.

«Ви знаєте, що прийнятий закон про всеукраїнський референдум. І буквально наступного тижня, я дуже сподіваюсь, ми приведемо до фіналізації законопроєкт про місцевий референдум.

Ми хочемо виставити його на сайті Верховної Ради для національного обговорення.

Але, крім цього, під егідою президента України ми готові об'їхати по всіх територіальних громадах чи по переважній більшості, поспілкуватися з людьми на місцях, презентувати своє бачення місцевого референдуму, і вийти на фінальну точку, яка дасть можливість сказати, що пряма демократія в Україні існує, що влада, яку представляємо ми, діє не просто в межах і в спосіб, а в першу чергу в інтересах народу України, відповідної територіальної громади», – заявив Стефанчук.

Нагадаємо, Верховна Рада 26 січня ухвалила закон про народовладдя через всеукраїнський референдум. За документ проголосували 255 нардепів. Тоді глава фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія навіть погрожував народним депутатам виключенням, якщо вони не будуть голосувати за закон про референдум.

18 червня 2020 року Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум. Він був поданий і визначений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний.

У проєкті закону прописані чотири види всеукраїнського референдуму для: затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;

вирішення питань загальнодержавного значення;

зміни території України;

втрати сили законом України або окремих його положень. Всеукраїнський референдум не допускається щодо законопроєктів з питань податків, бюджету та амністії.

До слова, голова Верховної Ради Дмитро Разумков сумнівається, що найближчим часом в Україні можна провести референдум.

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