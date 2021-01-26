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    Разумков прокоментував прийняття закону про референдум

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    Разумков каже, що для проведення референдуму потрібно близько 2 млрд грн - Разумков прокоментував прийняття закону про референдум
    Разумков каже, що для проведення референдуму потрібно близько 2 млрд грн

    Спікер парламенту сумнівається, що референдум варто очікувати найближчим часом

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сумнівається, що найближчим часом в Україні можна провести референдум. Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів.

    «Найближчим часом навряд чи можна провести референдум. Сьогодні є обмеження по фінансах через Covid. Потрібно економити кожну гривню», ‒ наголосив очільник парламенту.

    За словами Разумкова, на проведення референдуму потрібні мільярди.

    «Мінфін говорить, що йдеться про 2 мільярди», ‒ поінформував спікер парламенту.

    Нагадаємо, Верховна Рада 26 січня ухвалила закон про народовладдя через всеукраїнський референдум. За документ проголосували 255 нардепів.

    18 червня 2020 року Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум. Він був поданий і визначений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний.

    У проєкті закону прописані чотири види всеукраїнського референдуму для:

    • затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;
    • вирішення питань загальнодержавного значення;
    • зміни території України;
    • втрати сили законом України або окремих його положень.

    Всеукраїнський референдум не допускається щодо законопроєктів з питань податків, бюджету та амністії.

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    Теги: Мінфін Верховна Рада референдум закон Дмитро Разумков
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