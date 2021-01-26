Разумков прокоментував прийняття закону про референдум
Спікер парламенту сумнівається, що референдум варто очікувати найближчим часом
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сумнівається, що найближчим часом в Україні можна провести референдум. Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів.
«Найближчим часом навряд чи можна провести референдум. Сьогодні є обмеження по фінансах через Covid. Потрібно економити кожну гривню», ‒ наголосив очільник парламенту.
За словами Разумкова, на проведення референдуму потрібні мільярди.
«Мінфін говорить, що йдеться про 2 мільярди», ‒ поінформував спікер парламенту.
Нагадаємо, Верховна Рада 26 січня ухвалила закон про народовладдя через всеукраїнський референдум. За документ проголосували 255 нардепів.
18 червня 2020 року Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум. Він був поданий і визначений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний.
У проєкті закону прописані чотири види всеукраїнського референдуму для:
- затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;
- вирішення питань загальнодержавного значення;
- зміни території України;
- втрати сили законом України або окремих його положень.
Всеукраїнський референдум не допускається щодо законопроєктів з питань податків, бюджету та амністії.
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