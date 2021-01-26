Разумков прокоментував прийняття закону про референдум

Разумков каже, що для проведення референдуму потрібно близько 2 млрд грн

Спікер парламенту сумнівається, що референдум варто очікувати найближчим часом

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сумнівається, що найближчим часом в Україні можна провести референдум. Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів.

«Найближчим часом навряд чи можна провести референдум. Сьогодні є обмеження по фінансах через Covid. Потрібно економити кожну гривню», ‒ наголосив очільник парламенту.

За словами Разумкова, на проведення референдуму потрібні мільярди.

«Мінфін говорить, що йдеться про 2 мільярди», ‒ поінформував спікер парламенту.

Нагадаємо, Верховна Рада 26 січня ухвалила закон про народовладдя через всеукраїнський референдум. За документ проголосували 255 нардепів.

18 червня 2020 року Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум. Він був поданий і визначений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний.