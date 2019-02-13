Загальнонаціональний страйк у Бельгії: країна опинилась в блокаді



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У Бельгії 13 лютого паралізовано авіасполучення через загальний страйк

Летовища через відсутність персоналу не планують жодного рейсу, винятком є тільки урядові, військові вильоти, а також вимушені рейси через надзвичайні ситуації

Аеропорти Бельгії 13 лютого не працюють через загальнодержавний страйк, у якому, окрім авіадиспетчерів, також беруть участь більшість компаній громадського транспорту, медичних, освітніх закладів, пошта, порти, комунальні й інші установи.

Як повідомляє Радіо Свобода, бельгійські адміністрації, комерційні заклади, сміттєзбірні підприємства, пожежники й поліція також оголосили про долучення до протестного руху.

Залізничні й автобусні вокзали – порожні, на автошляхах країни зафіксовані рекордні затори.

Профспілки організували цю наймасовішу за останні роки акцію протесту після невдалих переговорів щодо так званої «міжпрофесійної угоди» на 2019-2020 роки, де, зокрема, вимагають підвищення заробітних плат і купівельної спроможності.

Летовища через відсутність персоналу не планують жодного рейсу, винятком є тільки урядові, військові вильоти і посадки, а також вимушені рейси через надзвичайні ситуації. Припускається, що страйк працівників Бельгії може завадити нормальному перебігові запланованої на 13 лютого зустрічі 29 міністрів оборони у брюссельській штаб-квартирі НАТО. Як повідомляють, деякі члени урядів держав-союзниць Альянсу можуть не прибути до Брюсселя.