Загинув офіцер поліції, який був поранений під час штурму Капітолію – ЗМІ

Кількість постраждалих остаточно не встановлена

Помер співробітник поліції, який отримав поранення під час штурму Капітолію прихильниками глави Білого дому Дональда Трампа.

Про це повідомляє CNN.

Загальна кількість загиблих зросла до п’яти осіб. Кількість постраждалих остаточно не встановлена.

6 січня Конгрес США зібрався, щоб затвердити перемогу Джо Байдена на президентських виборах. Однак засідання довелося перервати, коли були сертифіковані лише 12 з 538 голосів виборників, оскільки прихильники чинного президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Конгресу.

Для придушення заворушень у Вашингтон ввели Національну гвардію й оголосили в місті надзвичайний стан.

Раніше терпима до політики глави держави мережа Facebook забанила його до інавгурації нового президента.

На ті ж самі дописи Трампа відреагувала Twitter – компанія поставила Трампу вимогу видалити їх самостійно, інакше його акаунт буде заблокований назавжди.

Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.