Ще дві соцмережі заблокували Трампа

Профіль Дональда Трампа в Facebook заблокували через два порушення політики соцмережі

Вже три провідні соцмережі заблокували сторінку Дональда Трампа на 24 години

Соцмережі Facebook та Instagram заблокували сторінку 45-го президента США Дональда Трампа на 24 години.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що профіль Трампа в Facebook заблокували через два порушення політики соцмережі.

У Instagram аккаунт президента також заблокований на 24 години, повідомив в своєму Twitter глава Instagram Адам Моссер.

Раніше адміністрація соціальної мережі Twitter оголосила, що позбавила Дональда Трампа права публікувати нові повідомлення на своїй сторінці на найближчі 12 годин.

Як відомо, цієї ночі силовики зачистили будівлю Капітолію від прихильників чинного президента Дональда Трампа.

Конгрес готується незабаром назвати нового президента США.

Напередодні під час штурму Капітолію силовики підстрелили кількох прихильників Трампа (відео). Згодом стало відомо, що жінка, яку поранили в шию в будівлі Конгресу США, померла.

Як відомо, ввечері 6 січня учасники мітингу на підтримку чинного президента США Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де Конгрес має оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

Цього тижня Дональд Трамп заявив, що влаштує «пекельну битву» за посаду президента, якщо демократи «захоплять» Сенат та Білий дім.