Шоковані, засмучені і роздратовані. Як світові лідери відреагували на події у США

Лідери інших країн засудили заворушення у Вашингтоні

Світові лідери назвали дії прихильників Дональда Трампа, які увірвалися до Капітолія в Вашингтоні, ганьбою і нападом на демократію. Очільники країн і світових організацій сьогодні висловлюють свої думки про те, що сталося 6 січня у США.

Так, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що її розлютили події у Вашингтоні, де прихильники президента США Дональда Трампа штурмували будівлю Капітолію. «Ми всі бачили тривожну картину штурму Конгресу минулої ночі, ця картина мене розлютила і засмутила. Я впевнена, що відчуваю себе як більшість друзів США, мільйони людей, які захоплюються американськими демократичними традиціями», – заявила Меркель під час пресконференції вранці 7 січня.

Вона додала: «Я глибоко шкодую, що президент Трамп не визнавав своєї поразки з листопада і підтвердив це вчора».

Президент Франції Емманюель Макрон опублікував відеозвернення, у якому заявив, що «окремі буйні індивіди» вторглися у «світський храм американської демократії» і в результаті загинула жінка. За його словами, події, що відбулися у Вашингтоні, не характерні для Америки.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав події атакою на демократію. Він підкреслив, що насильство ніколи не зможе взяти верх над волею народу.

Canadians are deeply disturbed and saddened by the attack on democracy in the United States, our closest ally and neighbour. Violence will never succeed in overruling the will of the people. Democracy in the US must be upheld - and it will be. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 6, 2021

Керівництво Організації Об'єднаних Націй, включаючи Генерального секретаря Антоніу Гутерреша і голову Генасамблеї Волкана Бозкира, висловило прикрість у зв'язку з насильством, що спалахнуло в середу в столиці США, коли прихильники президента Трампа штурмували будівлю Капітолія, намагаючись перервати процедуру сертифікації результатів листопадових виборів.

Генсек НАТО заявив, що шокований подіями у Вашингтоні, і закликав поважати результати виборів.

Shocking scenes in Washington, D.C. The outcome of this democratic election must be respected. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 6, 2021

Також прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав події, що відбуваються біля вашингтонського Капітолія, «ганебними» і закликав до мирної передачі влади в США. А глава МЗС Євросоюзу Жозеп Боррель назвав те, що відбувається у Вашингтоні, «атакою на демократію США і верховенство права».

In the eyes of the world, American democracy tonight appears under siege.



This is an unseen assault on US democracy, its institutions and the rule of law.



This is not America. The election results of 3 November must be fully respected. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 6, 2021

Главком повідомляв, що на події в США відреагував й український президент Володимир Зеленський. Він засудив «жахливу атаку» прихильників Трампа на Конгрес США.

Як повідомлялося, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування, однак на кілька годин перервав засідання через масові протести прихильників Трампа. Агресивні прихильники президента США Дональда Трампа прорвалися до будівлі Конгресу. Там мало відбутися остаточне затвердження результатів голосувань виборників, які підтвердили перемогу Джо Байдена в боротьбі за посаду глави Білого дому.

Під час сутичок біля будівлі Конгресу США загинули четверо осіб, затримали 52 людини. Мер Вашингтона Мюріель Боузер продовжив режим надзвичайної ситуації на 15 днів.

Після цього у четвер Конгрес США все ж таки затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах.

У Вашингтоні через протести і заворушення прихильників чинного президента США Дональда Трампа запровадили комендантську годину. Новообраний президент США Джо Байден назвав штурм Капітолію у Вашингтоні «заколотом», а не протестом.

Цього тижня Дональд Трамп заявив, що влаштує «пекельну битву» за посаду президента, якщо демократи «захоплять» Сенат та Білий дім.

