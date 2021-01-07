Twitter заблокував Трампа

Адміністрація Twitter повідомила, що у разі подальших порушень назавжди заблокує аккаунт Дональда Трампа

Рішення ухвалене через багаторазові порушення правил, які забороняють використання сервісу для маніпуляції суспільною думкою

Адміністрація соціальної мережі Twitter оголосила, що позбавила чинного президента США Дональда Трампа права публікувати нові повідомлення на своїй сторінці на найближчі 12 годин.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці мережі.

Таке покарання з боку адміністрації Twitter вперше застосоване щодо президента США. Як йдеться у поясненні, рішення ухвалене через багаторазові серйозні порушення правил, які забороняють використання сервісу для маніпуляції суспільною думкою.

Також Twitter видалив три твіта Трампа, у тому числі відеозвернення, президента до нападників на парламент, у якому він заявив, що в них украли перемогу.

Адміністрація соціальної мережі також повідомила, що у разі подальших порушень назавжди заблокує аккаунт Трампа. Як відомо, у Трампа зараз є 88,7 млн підписників в Twitter.

Як відомо, силовики зачистили будівлю Капітолію від прихильників чинного президента Дональда Трампа.

Конгрес готується незабаром назвати нового президента США.

Напередодні під час штурму Капітолію силовики підстрелили кількох прихильників Трампа (відео). Згодом стало відомо, що жінка, яку поранили в шию в будівлі Конгресі США, померла.

Новообраний президент США Джо Байден назвав штурм Капітолію у Вашингтоні «заколотом», а не протестом.

Як відомо, ввечері 6 січня учасники мітингу на підтримку чинного президента США Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де у Конгрес має оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

У Вашингтоні через протести і заворушення прихильників чинного президента США Дональда Трампа запровадили комендантську годину.

Цього тижня Дональд Трамп заявив, що влаштує «пекельну битву» за посаду президента, якщо демократи «захоплять» Сенат та Білий дім.