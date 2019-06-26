  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Загострення на Донбасі: 32 ворожі обстріли, семеро військових постраждали

    • Розсилка
    <span>Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення</span> - Загострення на Донбасі: 32 ворожі обстріли, семеро військових постраждали
    Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення

    За минулу добу п’ять українських військовослужбовця отримали поранення, ще двоє – бойове травмування

    У вівторок, 25 червня, бойовики на Донбасі 32 рази порушили режим припинення вогню. З них п'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

    Противник відкривав вогонь по українським захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 19 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    • тричі поблизу Лебединського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • чотири рази район населеного пункту Авдіївка – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • двічі поряд Мар'їнки – з мінометів калібру 120 мм та автоматичних гранатометів;
    • два рази околиці Опитного – з мінометів калібру120 та 82 мм, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів;
    • два рази неподалік Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • двічі район населеного пункту Новотроїцьке – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
    • околиці Невельського – з великокаліберного кулемету;
    • поряд Талаківки – зі стрілецької зброї;
    • поблизу Широкиного – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • неподалік Богданівки – з великокаліберних кулеметів.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 13 разів:

    • район населеного пункту Шуми – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
    • тричі околиці Південного – з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • чотири рази поблизу Кримського – з міномету калібру 120 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • три рази в районі населеного пункту Новолуганське – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • околиці Травневого - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
    • поблизу Зайцевого – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    За минулу добу п’ять українських військовослужбовця отримали поранення, ще двоє – бойове травмування.

    «На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям», - заявили у пресцентрі.

    За даними розвідки, 25 червня двох окупантів поранено.

    Від початку поточної доби ворог дев'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив вісім обстрілів позицій українських захисників:

    • двічі поблизу населеного пункту Широкине – зі стрілецької зброї;
    • околиці Старогнатівки – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
    • район населеного пункту Кам'янка – з мінометів калібру 120 та 82 мм;
    • поряд з Богданівкою – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
    • околиці Павлополя – з міномету калібру 120 мм;
    • поблизу Водяного – зі стрілецької зброї;
    • район населеного пункту Новоселівка Друга – з мінометів калібру 82 мм.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні один раз:

    • неподалік Луганського – з гранатометів різних систем.

    «Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.

    Читайте також
    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ