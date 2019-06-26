Загострення на Донбасі: 32 ворожі обстріли, семеро військових постраждали



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Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення

За минулу добу п’ять українських військовослужбовця отримали поранення, ще двоє – бойове травмування

У вівторок, 25 червня, бойовики на Донбасі 32 рази порушили режим припинення вогню. З них п'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

Противник відкривав вогонь по українським захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 19 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

тричі поблизу Лебединського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

чотири рази район населеного пункту Авдіївка – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі поряд Мар'їнки – з мінометів калібру 120 мм та автоматичних гранатометів;

два рази околиці Опитного – з мінометів калібру120 та 82 мм, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів;

два рази неподалік Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі район населеного пункту Новотроїцьке – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

околиці Невельського – з великокаліберного кулемету;

поряд Талаківки – зі стрілецької зброї;

поблизу Широкиного – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Богданівки – з великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 13 разів:

район населеного пункту Шуми – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;

тричі околиці Південного – з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

чотири рази поблизу Кримського – з міномету калібру 120 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

три рази в районі населеного пункту Новолуганське – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

околиці Травневого - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

поблизу Зайцевого – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

За минулу добу п’ять українських військовослужбовця отримали поранення, ще двоє – бойове травмування.

«На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям», - заявили у пресцентрі.

За даними розвідки, 25 червня двох окупантів поранено.

Від початку поточної доби ворог дев'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив вісім обстрілів позицій українських захисників:

двічі поблизу населеного пункту Широкине – зі стрілецької зброї;

околиці Старогнатівки – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;

район населеного пункту Кам'янка – з мінометів калібру 120 та 82 мм;

поряд з Богданівкою – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;

околиці Павлополя – з міномету калібру 120 мм;

поблизу Водяного – зі стрілецької зброї;

район населеного пункту Новоселівка Друга – з мінометів калібру 82 мм.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні один раз:

неподалік Луганського – з гранатометів різних систем.

«Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.